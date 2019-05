"Daca pleaca Edi Iordanescu, eu ma las de fotbal! E singurul om in care am investit sentimente"

Conducerea lui Gaz Metan Medias ii va oferi lui Edi Iordanescu un nou contract pe 3 ani.

Ioan Marginean, presedintele si administratorul special al lui Gaz Metan Medias, spune ca sunt sanse mici ca Edi Iordanescu sa plece la FCSB si ca ii va propune antrenorului un nou contract pe 3 ani si un lot mult mai bun decat cel din acest sezon.

"Edi Iordanescu a venit aici pe baza unui proiect pe care eu i l-am expus. Nici Donald Trump nu poate sa ii garanteze un buget de performanta, dar eu sunt om serios, l-am adus pe Edi Iordanescu aici. Daca pleaca Edi Iordanescu maine, plec si eu, cu toate realizarile mele la Medias. Eu mi-am dat cuvantul unui om cu 40 de ani de fotbal profesionist.

Acest domn, Edi Iordanescu, de ce nu il intrebati cum sunt conditiile la Medias fata de Astra, echipa unui milionar? Noi facem tot ce e omeneste posibil, pentru ca acest om a venit in baza unui proiect. Zi si noapte incercam sa imbunatatim conditiile echipei pentru a face performanta. Eu vreau sa vad ca mediesenii nu sunt suparati ca echipa e pe 7 sau pe 8, ca nu a mers in play-off. Sa verifice bugetul care e afisat! Cu 2.250.000 de euro, cel mai mic buget din istoria Ligii 1. Am rezistat in Liga 1, am platit datoriile facute de altii si vrem sa construim un proiect pe termen lung.

Pentru sezonul viitor, am creionat un buget, in care avem drepturi tv, vanzari de jucatori, ticketing, marketing, unde suntem pe o treapta foarte joasa... O sa investim, o sa aducem oameni de specialitate, trebuie sa transam odata situatia cu Primaria si Consiliul Judetean, cu oamenii de afaceri, ca asta e echipa Gaz Metan din Medias. Nu scrie Marginean, nu scrie Iordanescu, e a tuturor mediesenilor. Dupa iesirea din insolventa, societatea va indeplini toate conditiile ca sa primeasca sponsorizari.

Cu bugetul pe care il vom avem, cu Edi Iordanescu si noua echipa pe care o vom forma, pentru ca vor veni multi jucatori peste valoarea celor pe care ii avem, vrem sa ne propunem play-off-ul. Dar trebuie sa vedem, daca e scump biletul 5 lei, 10 lei, pentru Liga 1, sa il reducem. Avem spectatori foarte putini, pentru ca orasul are probelemele lui, natalitatea o scazut, nu e problema noastra. Sunt oameni multi plecati la munca in strainatate, trebuie sa analizam. La Calarasi si la Sibiu, unde se fac echipele si dispar, exista o emulatie, noi avem aici o echipa de 75 de ani, traditie pura, se poate face mai mult.

Edi Iordanescu nu pleaca, vreau sa ii propun un contract pe inca 3 ani. Iar daca pleaca, va dau cuvantul meu de onoare, ma las de fotbal. Daca Iordanescu pleaca, plec si eu, va anunt acum. Ma lasa de fotbal si nu mai vreau sa aud cat traiesc. Ca sa isi faca calculele cine vrea sa ne ia locul. Sunt 100 care vor sa ne ia locul! E singurul om in care am investit sentimente, pentru noi nu exista varianta asta. Ca si eu am oferte sa plec in alta parte si nici eu nu il las, ca noi am venit impreuna. Noi vrem sa realizam ceva mai mult. Exista loc de mai bine, ca sa oferim un fotbal mai bun. In noul sezon sa atacam play-off-ul din prima etapa, nu sa vedem daca avem jucatori sau nu avem jucatori", a declarat Marginean.