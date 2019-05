ANALIZA / Rednic face munca de Sisif! Dinamo are nevoie de cel putin 10 transferuri in vara ca sa isi acopere toate posturile

Mircea Rednic s-a invartit in jurul cozii si s-a intors de unde a preluat echipa: campioana in play-off si fara un prim "11" conturat.

Articol publicat de Gabriel Chirea



Desi Mircea Rednic ameninta ca Dinamo va ataca sigur titlul de campioana in sezonul viitor, tehnicianul „ros-albilor” trebuie sa depuna o munca colosala de selectie si racolare in aceasta pauza competitionala de vara pentru a alcatui un lot corespunzator obiectivului, cu atat mai grea cu cat clubul nu va putea plati sume decente de transfer. „Cainii” par sa fi pierdut degeaba un sezon, in care nu se pot pozitiona mai bine decat in sezonul trecut (locul 7, in precedentul sezon, cu 54 de puncte acumulate, la 14 puncte distanta de FC Botosani / locul 7 acum, cu 42 puncte, cu doua etape inainte de finalul sezonului, dar la bataie cu Gaz Metan), dar nici nu a inchegat un lot decent pentru sezonul viitor.

Dinamo a concedit 15 jucatori in actualul sezon, a imprumutat tot pe atatia si se pregateste sa mai rezilieze contractele a inca 8-10 fotbalisti care nu au impresionat. De fapt, in ciuda numeroaselor schimbari de lot si la nivelul primul „11”, Rednic nu este sigur pentru sezonul viitor decat de cuplul de fundasi centrali Klimavicius - Grigore (Ciobotariu), de perechea de mijlocasi centrali Filip - Nistor si de atacantul Montini, cu specificatia ca duo-ul defensiv nu este unul care promite o aparare de titlu, iar Nistor si Montini pot se transfera in pauza de vara, daca apar oferte tentante, iar italianul a fost folosit de multe ori, in mod inexplicabil, pe postul de extrema. Ceilalti jucatori adusi si promovati insistent de Rednic nu au rupt gura targului, printre acestia numarandu-se Aliji, Papazoglou, Ait-Atmane, Zenke, fratii Jaadi, Dussaut sau Christovao, iar actualul portar titular, Parfait Mandanda, se va intoarce la Charleroi, ca i-a suportat mare parte din salariu in perioada imprumutului.

In plus, Dinamo va avea o mare problema legata de respectarea noii forme a regulii U 21, care spune ca fiecare echipa va trebui sa aiba in primul „11” cel putin 2 jucatori eligibili pentru nationala de tineret. In ultimele 7 luni, de cand este antrenor la Dinamo, Rednic nu a promovat niciun junior de la academie, el mizand pe Grigore si Ciobotariu, care vor fi eligibili si in sezonul viitor sa se incadreze in acest plafon, si pe Sorescu, care va implini in luna august 22 de ani si a fost invartit pe mai multe posturi. Alte solutii de avarie ar putea fi reprezentate de Moldoveanu, Ehmann, Neicutescu, Dudea, alti jucatori imprumutati sau chiar juniori din actuala echipa U19, calificata in finala Ligii Elitelor, care insa nu au primit niciun fel de dovada de incredere in acest sezon si se va cere foarte mult de la ei in cel viitor.

Practic, Dinamo va trebui sa reconstruiasca o noua echipa aproape de la zero, dupa ce "revolutia" lui Rednic a destructurat-o pe cea facuta de Contra, Miriuta, Bratu si Niculescu (in mai mica masura) si, probabil, o va decima si pe cea facuta de el in actualul sezon. Pentru „caini” urmeaza un noua perioada agitata de mercato, cu cel putin 10 plecari si 10 veniri de jucatori, iar experienta ultimilor ani ne arata ca alternanta scade performanta.





JUCATORI CU CARE DINAMO A TERMINAT SEZONUL SI CARE VOR RAMANE SI PENTRU NOUL SEZON:



Vlad Mutiu - 24 ani / 7 meciuri ca titular si alte 22 de prezente ca rezerva neutilizata pentru Dinamo in acest sezon

Ricardo Grigore - 20 ani / fundas central / Romania / 24 de meciuri (20 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon, 1 gol

Denis Ciobotariu - 20 ani / fundas central / Romania / 14 meciuri (14 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Naser Aliji - 25 ani / fundas stanga / Albania / 15 meciuri (15 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon

Linas Klimavicius - 30 ani / fundas central / Lituania / 15 meciuri (15 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon, 1 gol

Damien Dussaut - 24 ani / fundas dreapta / Franta / 10 meciuri (9 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Ioan Filip - 30 ani / mijlocas central defensiv / Romania / 12 meciuri (11 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Mamoutou N'Diaye - 29 ani / mijlocas central defensiv / Mali / 17 meciuri (6 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Dan Nistor - 31 ani / mijlocas central ofensiv / Romania / 31 de meciuri (31 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo, 4 goluri

Deian Sorescu - 21 ani / mijlocas dreapta, fundas dreapta / Romania / 33 meciuri (28 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo, 2 goluri

Nabil Jaadi - 22 ani / mijlocas dreapta / Maroc, Belgia / 7 meciuri (2 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Ionut Serban - 23 ani / mijlocas central ofensiv / Romania / 4 meciuri (2 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Mattia Montini - 27 ani / atacant / Italia / 21 de meciuri (19 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon, 13 goluri

Athanasios Papazoglou - 31 ani / atacant / Grecia / 13 meciuri (10 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo, 4 goluri





JUCATORI CU CARE DINAMO A TERMINAT SEZONUL SI CARE NU VOR MAI RAMANE, URMAND SA FIE IMPRUMUTATI SAU PUSI PE LIBER:



Parfait Mandanda - 29 ani / portar / RD Congo, Franta / imprumutat, in februarie 2019, de la Charleroi / 10 meciuri (10 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon

Facundo Mallo - 24 ani / fundas central / Uruguay / 3 meciuri (2 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo / dorit deja de Rapid, in Liga 2

Rachid Ait-Atmane - 26 ani / mijlocas central / Algeria, Franta / 12 meciuri (11 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Elvis Kabashi - 25 ani / mijlocas central / Albania / 2 meciuri (2 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon

Reda Jaadi - 24 ani / mijlocas stanga / Belgia, Maroc / 13 meciuri pentru Dinamo in acest sezon (10 ca titular), 1 gol

Simon Zenke - 30 ani / mijlocas dreapta / Nigeria / 20 de meciuri (13 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon, 1 gol

Alexander Christovao - 26 ani / atacant / Angola / 7 meciuri (2 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo

Daniel Popa - 23 ani / atacant / Romania / 29 de meciuri (14 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo, 2 goluri





JUCATORI DE CARE DINAMO S-A DESPARTIT IN TIMPUL ACESTUI SEZON:



Jaime Penedo - 37 ani / portar / Panama, Spania / si-a anuntat retragerea din fotbal, dupa rezilierea contractului cu Dinamo

Sean McDermott - 25 ani / portar / Irlanda / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in februarie 2019, dupa ce jucase 3 meciuri (3 ca titular) / evolueaza acum la Kristiansund (Norvegia), 10 meciuri (10 ca titular)

Sergiu Popovici - 26 ani / fundas stanga / Romania / 13 meciuri (12 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon / s-a transferat in ianuarie 2019 la Hermannstadt, unde are 11 prezente (6 ca titular) si 1 gol

Jordan Mustoe - 28 ani / fundas stanga / Anglia / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in martie 2019, dupa ce jucase 3 meciuri (2 ca titular) / deocamdata, nu si-a gasit o alta echipa

Giorgios Katsikas - 28 ani / fundas central / Grecia / 14 meciuri (14 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon / s-a transferat la Dinamo Brest (Belarus), unde nu a jucat niciun meci, a fost de 8 ori rezerva neutilizata

Kino Delorge - 21 ani / fundas dreapta / Belgia / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in noiembrie 2018, dupa ce jucase 3 meciuri (2 ca titular) / a semnat cu KSK Lierse (Liga 3 Belgia), unde a jucat 10 meciuri (7 ca titular)

Teddy Mezague - 28 ani / fundas central / Franta, Camerun / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in noiembrie 2018, dupa ce jucase 4 meciuri (4 ca titular) / joaca la Hapoel Ra'anana (Israel), 4 meciuri (4 ca titular)

Armando Cooper - 31 ani / mijlocas central / Panama / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in decembrie 2018, dupa ce jucase 11 meciuri (10 ca titular) / evolueaza acum la Maccabi Petah Tikva (Israel), 14 meciuri (12 ca titular), 5 goluri

Tomislav Gomelt - 24 ani / mijlocas central / Croatia / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in ianuarie 2019, dupa ce jucase 12 meciuri (10 ca titular) / este legitimat acum la Crotone (Italia), 3 meciuri (1 ca titular)

Diogo Salomao - 30 ani / mijlocas stanga / Portugalia / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in februarie 2019, dupa ce jucase 20 meciuri (19 ca titular) si marcase 6 goluri / evolueaza acum la Al Hazm (Arabia Saudita), 11 meciuri (9 ca titular), 2 goluri

Sergiu Hanca - 27 ani / mijlocas dreapta / Romania / 18 meciuri (16 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon, 2 goluri / s-a transferat la MKS Cracovia (Polonia), unde a intrat in 16 meciuri (13 ca titular) si a marcat 2 goluri

Andrei Tircoveanu - 22 ani / mijlocas central / Romania / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in decembrie 2018, dupa ce jucase 1 meci / joaca acum la Viitorul, 4 meciuri (toate ca rezerva)

Gicu Grozav - 28 ani / mijlocas stanga / Romania / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in noiembrie 2018, dupa ce jucase 3 meciuri (2 ca titular) / joaca acum la Kisvarda SE (Ungaria), 14 meciuri (14 ca titular), 5 goluri

Danijel Subotici - 30 ani / atacant / Elvetia, Serbia / i-a fost reziliat contractul cu Dinamo in octombrie 2018, dupa ce jucase 5 meciuri (3 ca titular) si marcase 1 gol / deocamdata, nu si-a gasit o alta echipa

Mircea Axente - 32 ani / atacant / Romania / 10 meciuri (3 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon si 1 gol marcat / s-a transferat la „U” Cluj, unde a jucat 11 meciuri (5 ca titular) si a marcat 3 goluri





JUCATORI IMPRUMUTATI DE DINAMO, CARE NU SE VOR MAI INTOARCE:



Ivan Pesici - 27 ani / mijlocas stanga / Croatia / 10 meciuri pentru Dinamo in acest sezon, 1 gol / imprumutat, pana la 1 ianuarie 2020, la Shakhter Karagandy (Kazahstan), unde a prins 11 meciuri (11 ca titular) si a marcat 4 goluri / contractul cu Dinamo ii expira pe 30 iunie 2020, probabil va fi reziliat





JUCATORI IMPRUMUTATI DE DINAMO, CARE VOR RAMANE SIGUR IN LOT:



Marco Ehmann - 18 ani / fundas central / imprumutat la Farul Constanta, 12 meciuri (12 ca titular)

Robert Moldoveanu - 20 ani / atacant / Romania / 15 prezente (3 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo, 1 gol / a fost imprumutat in iarna la Petrolul, unde a bifat 15 meciuri (15 ca titular) si 7 goluri





JUCATORI IMPRUMUTATI, CARE SE INTORC LA DINAMO, DAR VOR FI PROBABIL REIMPRUMUTATI:



Mihai Esanu - 20 ani / portar / Romania / imprumutat la Daco-Getica Bucuresti, nu a jucat niciun meci

Mihai Popescu - 26 ani / fundas central / Romania / 16 meciuri (16 ca titular) si 2 goluri pentru Dinamo in acest sezon / imprumutat la St. Mirren (Scotia), a jucat 17 partide (17 ca titular)

Raul Negotei - 20 ani / fundas stanga / Romania / imprumutat la Metaloglobus, 20 meciuri (15 ca titular)

Laurentiu Corbu - 25 ani / fundas dreapta / Romania / 13 meciuri (13 ca titular) pentru Dinamo in acest sezon / imprumutat la St. Mirren (Scotia), unde a prins doar 3 prezente (1 ca titular)

Vlad Olteanu - 23 ani / fundas stanga / Romania / 6 meciuri (5 ca titular) in acest sezon pentru Dinamo / imprumutat la ACS Poli Timisoara, in Liga 2, a jucat 13 meciuri (13 ca titular)

Ion Gheorghe - 19 ani / mijlocas dreapta / Romania / vandut la FC Voluntari, poate fi rascumparat pentru 50.000 de euro / 30 de meciuri (28 ca titular) in acest sezon

Alin Dudea - 21 ani / fundas central, mijlocas central / Romania / imprumutat la Chindia Targoviste, 19 meciuri (19 ca titular), 2 goluri

Liviu Gheorghe - 19 ani / mijlocas dreapta / Romania / imprumutat Dacia Unirea Braila, 7 meciuri (6 ca titular), 1 gol / imprumutat la Sportul Snagov, 3 meciuri (1 ca titular)

Andreas Mihaiu - 20 ani / mijlocas dreapta / Romania / imprumutat la Chindia Targoviste, 27 meciuri (13 ca titular), 1 gol

Mihnea Vlad - 19 ani / mijlocas central / Romania / imprumutat la Turris-Oltul Turnu Magurele

Mihai Neicutescu - 20 ani / atacant / Romania / 7 prezente (1 ca titular) in tricoul lui Dinamo in acest sezon / imprumutat la Chindia Targoviste, 10 meciuri (4 ca titular)





JUNIORI DE LA U19, AFLATI IN ANTURAJUL ECHIPEI DE SENIORI:



Stefan Fara - 18 ani / portar / Romania / Dinamo U19

Levent Oltay - 19 ani / fundas stanga / Romania / Dinamo U19 / a fost o data rezerva neutilizata in acest sezon

Geani Cretu - 19 ani / mijlocas central / Romania / Dinamo U19 / 1 prezenta in acest sezon, plus de 4 ori rezerva neutilizata

Aleksandru Longher - 18 ani / mijlocas stanga / Romania / Dinamo U19 / de 2 ori rezerva neutilizata in acest sezon

Catalin Magureanu - 18 ani / atacant / Romania / Dinamo U19

Gabriel Raducan - 18 ani / atacant / Romania / Dinamo U19