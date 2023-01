Progresul Spartac 1944 București este unul dintre cluburile din Liga 2 cu cea mai mică medie de vârstă, sub 21 de ani, cu mulți jucători proveniți din propriul Centru de Copii și Juniori, dar și cu cel mai mic buget din eșalonul secund, alimentat doar cu fonduri din mediul privat.

Singura noutate din lot, un junior de 17 ani

Echipa, care se dorește continuatoarea clubului istoric Progresul / Spartac / FC Național București, a început din Liga 5, în 2014, și speră să se mențină în Liga 2, la finalul acestui sezon, dar singura noutate din lot este Vlad Marica (2005), mijlocaș central promovat de la juniori, în timp ce camerunezul Ulrich Bardot, singurul stranier din lot, este ținut pe margine de o accidentare.

"Bleu-albaștrii" rămân formația cu cei mai mulți jucători Under folosiți în acest campionat, alături de Unirea Constanța, unde sunt rodați juniorii FCSB. Recordul stagional al echipei a fost stabilit la meciul cu Unirea Slobozia (1-4), când antrenorul Andrei Erimia a trimis în teren șase jucători U19, unul U20 și doi U21.

Echipa s-a reunit la baza sportivă din Intrarea Vrabiei, unde efectuează ședințele de pregătire pe terenul principal cu gazon sintetic, iar până la reluarea campionatului va juca șase meciuri de verificare, urmând să dea piept cu Concordia Chiajna (25 ianuarie), FC Dinamo 1948 (28 ianuarie), Unirea Slobozia (4 februarie), CSA Steaua (8 februarie), CSM Slatina (11 februarie) și CS Dinamo (18 februarie).

Progresul ocupă locul 18 și se pregătește de play-out

Progresul Spartac ocupă momentan locul 18 în Liga 2, cu 15 puncte acumulate în 16 meciuri jucate, după trei victorii (3-0 Unirea Constanța, 1-0 SSU Poli Timișoara, 2-1 FC Brașov SR), șase remize (0-0 Oțelul, 2-2 Unirea Dej, 0-0 AS FC Buzău, 2-2 Minaur Baia Mare, 1-1 Ripensia, 1-1 CSM Slatina) și șapte înfrângeri. Înaintea formației din Șoseaua Giurgiului se află, la mică distanță, Dumbrăvița (19p, -12), Ripensia (16p, -3), Metaloglobus (16p, -5) și Minaur Baia Mare (15p, -9), în timp ce sub ea se găsesc SSU Poli Timșoara (12p, -12) și Unirea Constanța (12p, -22). Echipa nu mai poate prinde matematic play-off-ul, găsindu-se la 11 puncte distanță de AS FC Buzău, ocupanta locului șase. Până la finalul sezonului regulat, bucureștenii mai au de jucat cu FC Csikszereda (25 februarie), CSC Dumbrăvița (4 martie) și Poli Iași (11 martie).

"A fost o pauză lungă între ultimul meci din 2022 și primul din 2023"

"A fost o pauză lungă între ultimul meci din 2022 și primul din 2023 (n.r. - 3 decembrie 2022 - 25 februarie 2023). Trebuie să gestionăm bine această pauză. Rămâne să vedem dacă vom aduce jucători. Sigur avem nevoie, rămâne să vedem dacă și reușim să aducem jucători. Nu ne trebuie neapărat numeric, dar avem nevoie de jucători care să ne aducă experiență la nivelul acesta. Singura noastră experiență este cea pe care tocmai am parcurs-o și s-a văzut în meciurile jucate. Nu știu dacă vom putea să facem lucrul acesta și e posibil să aducem tot niște jucători tineri.

Am rămas acasă, din două motive. Primul ar fi cel financiar, adică nu ne-am putea permite să plecăm în cantonament în momentul ăsta. Al doilea, nici nu știu dacă are sens să plecăm în cantonament. Putem să ne pregătim pe plan local fără niciun fel de problemă, avem condițiile necesare, avem teren sintetic, vremea e destul de caldă și am perfectat deja șase meciuri amicale cu echipe din play-off din Liga 2. Am încercat să avem meciuri cât mai bune, pentru că sigur o să ne aștepte un sfârșit de campionat echilibrat, toate meciurile vor fi cu miză.

"Trebuie să fim o echipă mai puțin naivă, mult mai eficientă și mai realistă"

Noi nu zicem salvarea de la retrogradare, ci câștigarea dreptului de a continua în Liga 2, la anul. Prefer să formulez așa. Diferența de puncte nu e mare între echipele din a doua parte a clasamentului, a fost un campionat echilibrat. Cred că va fi disputat în ambele zone, și în play-off, și în play-out. Cred că e bine pentru competiție, e bine pentru jucători, pentru că joacă meciuri cu miză. Dar ar fi bine să ne și îndeplinim obiectivul.

Le-am repetat jucătorilor chestia asta, că e important cât de repede reușim să acumulăm experiență din meciurile pe care le avem. Era clar că vom avea momente în care ne vom întâlni cu situații cu care nu suntem obișnuiți. Atunci e important ce luăm din ele și ce ducem mai departe, în așa fel încât să avem mai multă consistență. Trebuie să fim o echipă mai puțin naivă, mult mai eficientă și mai realistă.

Eu am făcut drumul cu echipa de la înființare, de la Liga 5 la Liga 2. E un vis împlinit pentru mine. E poate un pic mai mult decât ne-am închipuit, sigur mai mult decât ne-am propus inițial. Dar, odată ajunși aici, trebuie să găsim soluțiile potrivite pentru a ne menține în Liga 2, ceea ce nu e simplu. Vom încerca să dezvoltăm în continuare tot ce înseamnă Progresul Spartac.

"Strategia noastră a fost de la început să mizăm pe tineri"

Media de vârstă a echipei noastre e de 21 de ani, poate puțin sub această limită. L-am adus pe Marica, care e 2005, era Petculescu, care era 2007. Nu e o întâmplare, e o strategie pe care o avem. Așa am considerat că e mai sănătos din toate punctele de vedere, pentru Progresul Spartac. Pentru ce vrem și putem noi să facem, pentru modul în care gândim noi fotbalul.

Strategia noastră a fost de la început să mizăm pe tineri. Așa am reușit să ajungem aici, concurând împotriva unor echipe cu bugete incomparabil mai mari. Cred că e un mod sănătos de a gândi. Suntem bucuroși că am reușit, prin această strategie în care am mizat pe juniori și pe tineri, implementată în decursul a cinci-șase ani de zile, să ajungem în punctul în care ne aflăm acum.

Sigur, de aici încolo, e nevoie de mult mai mult din punct de vedere financiar, ca să poți să susți o activitate la nivel de Liga 2, chiar și cu jucători tineri și mulți juniori din propria academie. Aici e o altă discuție, pentru că foarte multe echipe împotriva cărora concurăm sunt susținute din bani publici. Știu că nu e echitabil deloc, nu e o concurență loială. E încă o provocare în plus pentru noi.

"Sloganul nostru este 'Jucăm cu mingea la picior și zâmbetul pe buze' "

Cred că echipele din campionat sunt la un nivel apropiat. Dovada este că și noi am reușit să obținem puncte cu câteva echipe care sunt pe locuri de play-off. Cu Oțelul, cu Dej, unde cred că am fi meritat să câștigăm. Acolo a fost un punct psihologic important pentru echipa noastră, pentru că eram într-un moment bun, aveam un punctaj bun și eram în zona mijlocului clasamentului. Am dominat meciul destul de clar, dacă câștigam meciul acela, ar fi fost un impact la nivel mental pozitiv. Din păcate, am avut o serie de momente psihologice, unde poate am fost superiori adversarului ca exprimare în teren, dar rezultatul nu a fost în favoarea noastră și a contribuit și la punctajul pe care îl avem în momentul acesta.

Am încercat mereu să jucăm pozitiv. Sloganul nostru, scris și pe clădirea vestiarelor, este 'Jucăm cu mingea la picior și zâmbetul pe buze'. Încercăm încă de la cele mai mici grupe de juniori să avem această filosofie de a nu juca exclusiv pentru rezultate. Sigur, rezultatul e important pentru absolut oricine, indiferent că e Arsenal sau o echipă din Liga 3 din România, pentru că toți avem un obiectiv stabilit, pe care îl atingi obținând puncte. Dar modul în care alegi să faci chestia asta, ține de alegerea clubului sau a antrenorului. Sau de stilul de joc, filosofia clubului, dacă există așa ceva.

În România, ținând cont de conjunctura în care se află antrenorii, nu există timp, răbdare și un plan pe termen mediu. Eu sunt la al șaselea an la echipa de seniori. Eu am avut parte de răbdare, de încredere, de libertate. E un club unde am avut posibilitatea să mă dezvolt și să realizez aceste rezultate. Eu mai fusesem la juniori, de la 8 ani până la 18 ani, dar Progresul Spartac e primul club unde am antrenat la seniori", a declarat Andrei Erimia, antrenorul celor de la Progresul Spartac, pentru Sport.ro.

Text și foto - Gabriel Chirea