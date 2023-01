Burcă nu revine la antrenamente! Ce s-a întâmplat la ședința ținută de dinamoviști: „Nu avem concluzii!”

Dinamoviștii au organizat o ședință pentru a pune lucrurile la punct, după ce „câinii” au refuzat să se antreneze din cauza restanțelor financiare.

În ciuda ședinței care i-a adunat pe toți oficialii clubului, Burcă a anunțat că nu revine la antrenamente, deoarece ședința s-a încheiat fără vreo concluzie.

„Nu am ce să discut la ora asta. Nu am ce să declar. S-au discutat niște lucruri, nu avem concluzii la momentul ăsta. (n.r. Poate că cei de la birouri au) Dacă ei au concluzii, eu nu am concluzii la ora asta”, a spus Ovidiu Burcă, după ședință.

Răzvan Zăvăleanu a încercat să nege problemele de la Dinamo

Imediat după greva dinamoviștilor, Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al lui Dinamo, a încercat să nege problemele de la echipa „roș-albă”.

„Mi se par puțin dure cuvintele grevă, faliment. Trebuie să fim puțin mai reținuți. Da, a fost o situație azi la Dinamo, dar nu grevă. Au fost niste nemulțumiri ale jucătorilor. Nemulțumirile mi-au fost comunicate azi de Vlad Iacob, printr-un mesaj.

Pot înțelege supărările, dar nu pot înțelege modalitatea de acțiune în niciun caz. Nemulțumirea lor a fost legată de faptul că nu a avut loc discuția care li s-a promis de către administratorul special. Trebuie să vă spun că tot vineri au intrat bani de la un sponsor, lucru pe care nu l-am știut.

Dacă l-am fi știut, probabil că s-ar fi făcut plățile către jucători. Nu îmi place să fac comentarii pe sume, cert este că s-a făcut o plată importantă către jucători. Sunt de acord că au supărări, nu sunt de acord cu modalitatea de acțiune. În noi, în DDB, au avut tot timpul un parteneri de discuție, care au venit cu bani.

Mai ales că aveam de încasat bani și de la sponsori și de la Sorescu. Înțeleg că au fost suparăți că au plecat cu buzunarele goale de Crăciun. Înțeleg că au fost suparăți că în ciuda promisiunilor că se vor vedea vineri, nu s-au văzut cu nimeni. Dar nu ar fi trebuit șa se ajungă aici”, a spus Răzvan Zăvăleanu, în urmă cu o zi - mai multe detalii AICI.