Pentru FCSB urmează cele mai importante partide din această vară! Joi, de la ora 21.45 (VOYO), Pittodrie Stadium va găzdui meciul Aberdeen – FCSB din prima manșă a play-off-ului Europa League. Peste o săptămână, pe 28 august mai precis, calificarea se va decide după returul FCSB – Aberdeen (ora 21.30).

Teoretic, campioana României are prima șansă, în dubla cu deținătoarea Cupei Scoției. Pe de altă parte, tot FCSB era favorită, chiar mare favorită, înaintea partidelor cu Shkendija din turul 2 preliminar Champions League. Atunci însă, fotbalul și-a arătat fața imprevizibilă, iar formația din Macedonia de Nord a câștigat ambele manșe.

FCSB, bilanț negativ în play-off, în ultimul deceniu

Acum, înaintea dublei cu Aberdeen, FCSB a scăpat, totuși, de o presiune. Cea a participării într-o grupă europeană. Pentru că, inclusiv dacă va pierde dubla cu Aberdeen, va merge în grupa de Conference League.

Cum s-a descurcat însă FCSB, de-a lungul anilor, când a avut de făcut ultimul pas pentru a juca într-o grupă europeană? Nu foarte bine. Cel puțin, în ultimul deceniu, formația patronată de Gigi Becali are bilanț negativ, în play-off-ul unor competiții UEFA.

Concret, în două rânduri, FCSB a obținut calificarea (cu LASK Linz și cu Viking), iar în trei rânduri a pierdut (cu Guimaraes, Rapid Viena și Manchester City), după cum se poate vedea mai jos:

*2024-2025 (play-off Europa League): 1-1 și 1-0 cu LASK Linz (Austria)

*2022-2023 (play-off Conference League): 1-2 și 3-1 cu Viking (Norvegia)

*2019-2020 (play-off Europa League): 0-0 și 0-1 cu Guimaraes (Portugalia)

*2018-2019 (play-off Europa League): 1-3 și 2-1 cu Rapid Viena (Austria)

*2016-2017 (play-off Champions League): 0-5 și 0-1 cu Manchester City (Anglia)

Gigi Becali spunea că își va tăia capul...

Dintre dublele de mai sus, cea cu Guimaraes a furnizat o poveste caracteristică, avându-l în prim-plan pe Gigi Becali. Pentru că, după remiza albă din tur, de la București, patronul FCSB-ului era convins că echipa sa va obține calificarea în retur. Ceea ce nu s-a întâmplat.

La vremea respectivă, după egalul de la București, Gigi Becali a făcut o declarație antologică: „Îmi tai capul dacă Guimaraes dă gol în retur“.

Această afirmație a latifundiarului a fost taxată de fanii portughezi printr-un banner, în retur: „Taie-ti capul, idiotule!“.

