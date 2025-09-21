Giuleștenii au deschis scorul prin Alexandru Dobre în minutul 59, dar sibienii au întors scorul pe final prin Buș (minutul 78) și Chițu (minutul 90+3).

Costel Gâlcă: ”Am fost zero pe ofensiv!”

Costel Gâlcă s-a arătat indignat de felul în care a arătat echipa sa în prima repriză cu Hermannstadt. Antrenorul giuleștenilor le-a reproșat elevilor săi faptul că nu au aplicat în teren nimic din ce s-a lucrat la antrenamente întreaga săptămână.

Antrenorul a transmis conducerii clubului faptul că are nevoie de alternative pe banca tehnică pentru a face performanță cu Rapid.

”E foarte grav pentru că n-am jucat niimic în prirma repriză. Tot ce am antrenat în cursul săptămânii, nimic.. zero, zero! Le-am și spus la pauză că am strigat, dar nu înțelegea niciunul nimic. Le-am pus niște imagini cu ce am lucrat, ne-am așezat și am jucat mult mai bine.

Am pierdut din start 45 de minute, unde pe defensiv am stat bine, dar pe ofensiv am fost zero. În a doua repriză am început să jucăm, dar am avut două greșeli fatale și la primul și la doilea gol. Ne-am pierdut pur și simplu, nu poți să pui niște imagini și imediat să reacționezi, dar bănuiesc că nu eram lucizi, că nu îmi explic.

Poate ne-am blocat, dar toți? Cred că nu am urlat în viața mea cum am urlat în prima repriză. Știm unde suntem, știm ce vrem, știm ce joc avem, nu avem de ce să ne fie frică. Presiune e tot timpul la fiecare meci. Nu știu ce s-a întâmplat în prima repriză.

Ce am lucrat o săptămână nu s-a văzut în teren. Îmi doresc o echipă competitivă, am spus ce îmi doresc, ok, nu s-a putut atunci, asta e situația. Sunt și absențe, sunt multe lucruri care influențează, dar ne trebuie alternative. Nu am înțeles cum poți să uiți totul”, a spus Costel Gâlcă după meci.

