Alexandru Dobre a fost cel care a deschis scorul, cu un șut superb care l-a lăsat fără replică pe Cătălin Căbuz, dar Hermannstadt a revenit cu două goluri marcate pe final. Sergiu Buș și Aurelian Chițu au adus trei puncte mari pentru echipa lui Marius Măldărășanu.



La flash-interviu, antrenorul sibienilor s-a arătat mulțumit de atitudinea echipei sale, dar nu și-a uitat trecutul rapidist. Chiar dacă a fost ”apostrofat” de câțiva fani ai Rapidului, galeria i-a oferit o primire călduroasă la revenirea în Giulești.



Măldărășanu este convins că echipa sa de suflet se va lupta, în acest sezon, pentru accederea în cupele europene.



Marius Măldărășanu: ”A câștigat echipa unui rapidist”



”În ultimele minute, cred că aveam pulsul foarte ridicat. Un meci nebun, dar cred că merităm aceste trei puncte. Am stat foarte bine în teren. În a doua repriză, chiar dacă am vorbit să ținem un pic mingea departe, apare acea situație, luăm gol, dar băieții au crezut până la capăt.



Pe fondul unei dominări a Rapidului ca și posesie, am reușit să marcăm și să câștigăm meciul ăsta. Trei puncte mari pentru noi care ne pot da un imbold de acum încolo.



E normal să te mai înjure, m-au înjurat ca fotbalist, dar ca antrenor advers... e munca mea, sunt frustrări, îi înțeleg. A câștigat echipa unui rapidist, dar ăsta e fotbalul. Le doresc multă baftă, sunt convins că anul ăsta vor fi în cupele europene.



Anul trecut, Rapidul a fost foarte ușor taxată din exterior și cred că îi trebuie un echilibru. Gâlcă poate să dea un echilibru acestui club”, a spus Marius Măldărășanu, la flash-interviu.



După acest rezultat, Hermannstadt a ajuns pe locul 11, cu zece puncte, iar Rapidul a rămas pe locul doi, cu 19 puncte, dar poate fi depășită de Dinamo în cazul în care ”câinii” vor câștiga meciul cu Farul.



În următoarea etapă, Rapid va disputa derby-ul cu Petrolul în deplasare, la Ploiești, iar Hermannstadt va primi vizita celor de la FC Argeș.

