Planul incredibil prin care Astra poate intra in insolventa! Ce are de gand sa faca Ioan Niculae: cedeaza jucatorii in masa unei echipe din Liga 1

Astra Giurgiu, fosta campioana a Romaniei, poate intra in insolventa, in urma retrogradarii.

Patronul echipei, Ioan Niculae, se afla in inchisoare, insa a decis ce va face cu echipa. Conform ProSport, clubul va fi bagat in insolventa, iar cei mai buni jucatori vor ajunge la FC Voluntari, clubul lui Florentin Pandele.

Acesti jucatori vor deveni astfel co-proprietatea celor doua cluburi, iar Astra ar urma sa incaseze 50% din urmatoarele transferuri ale jucatorilor. Niculae vrea sa o tina pe Astra cel putin doi ani in liga a doua pentru a scapa de datorii, iar o parte din banii pe care ii va primi de la Voluntari vor fi recuperati prin InterAgro, principalul creditor al clubului.

Ioan Niculae se afla la inchisoare din luna ianuarie, cand a fost condamnat la cinci ani de detentie pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform procurorilor, intre august 2008 si martie 2009, intre firmele InterAgro si Libarom Agri a existat un contract fictiv de publicitate, in baza caruia InterAgro a inregistrat operatiuni inexistente pnetru a fi evitate plati catre stat.

In 2016, Astra castiga campionatul, sub comanda lui Marius Sumudica. In sezoanele cele mai bune ale echipei, Astra elimina echipe precum Oympique Lyon, West Ham sau Viktoria Plzen. Imediat dupa plecarea lui Marius Sumudica, au aparut problemele financiare si declinul echipei.