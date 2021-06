"Asta i-am zis, in rest nu ma intereseaza!" Becali, primul ordin pentru Todoran la FCSB! Ce i-a spus si ce crede despre adversara din Europa

Becali spune ca nu se va mai implica la echipa asa cum o facea in trecut.

A discutat cu Todoran si i-a zis ce asteapta de la jocul FCSB. Vrea ca echipa sa se transforme in City de Romania.

"Am cerut doar posesie, posesie, posesie. Asta e ce-mi place mie. Vreau sa fie mingea numai la noi. Adversarul cedeaza daca faci posesie. Noi nu avem jucatori de forta, avem jucatori tehnici. Cuvantul e "posesie". Nu vreau altceva, nu ma intereseaza", a spus Becali la PRO X.

Becali nici nu stie numele echipei din Kazahstan impotriva careia joaca FCSB. Sahtior Karagandi nu e in atentia lui.

"Nu ma intereseaza adversara din Europa. Ma intereseaza sa fie batuta si gata. Sa batem cu 3-0 la Bucuresti si gata. In rest, nu ma intereseaza pe mine. Da, bineinteles! Pressingul... e clar. Nu mai trebuie sa spui nimanui de pressing. Daca vrei sa fii mare fotbalist, trebuie sa intri s-o iei dupa ce o pierzi. Asta facea Reghe. Pierdeam mingea, pac, imediat s-o recuperam", a explicat Becali.