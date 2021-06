BREAKING NEWS | De data asta chiar divorteaza Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf? Anunt bomba la cateva zile dupa ce si-au reinnoit juramintele. Ce spune Reghecampf

Anamaria si Reghe ar fi la un pas de separare, scrie playsport.

La doua saptamani de cand si-au reinnoit juramintele, antrenorul si sotia sa ar fi aproape sa se desparta. Reghecampf a facut primele comentarii pentru sursa citata:

"Nu stiu nimic despre ce a aparut in presa. Nu vreau sa comentez pe marginea acestui subiect. Nu sunt in zona, nu sunt in tara. Nu stiu ce sa va spun pe marginea acestor informatii. De fapt, nu doresc sa vorbesc momentan. Nu va suparati, nu e cazul sa vorbesc despre viata mea personala", a spus Reghecampf.

In ultimii ani au existat in repetate randuri informatii legate de o despartire a impresarei de sotul ei, insa niciodata acestea nu s-au confirmat.