BREAKING NEWS | Man nu mai e Superman la Parma! Prezentare de senzatie pentru Buffon! E anuntul momentului in Italia

Dennis Man si Valentin Mihaila vor fi colegi cu Buffon in noul sezon.

Plecat liber de la Juventus, Buffon (43 de ani) a respins ofertele importante pe care le-a avut in aceasta vara. Va merge la Parma, echipa la care si-a inceput cariera. Buffon, care are varsta adunata a lui Man si a lui Mihaila, va juca in urmatoarele doua sezoane alaturi de cei doi romani. Spera sa-i ajute sa promoveze imediat, apoi sa se retraga din fotbal la 45 de ani.

Buffon a parasit-o pe Parma acum fix 20 de ani. Transferul sau la Juventus a costat nu mai putin de 52 de milioane de euro.



"Superman se intoarce" - a fost mesajul super clipului de prezentare pe care Parma i l-a facut lui Buffon.