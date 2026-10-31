Cetatea Suceava s-a duelat cu FC Bihor în etapa a 12-a din eșalonul secund.
GALERIE FOTO Momente pline de tensiune în Liga 2! Petre Grigoraș a țâșnit în teren pentru a sări la gâtul arbitrului
Petre Grigoraș a fost protagonistul unui moment regretabil în Liga 2.
Partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, grație golurilor marcate de Răducan (minutul 40) și Ferhaoui (minutul 45) pentru Cetatea Suceava și de Popa (minutul 6) și Dolny (minutul 43) pentru FC Bihor.
Pe finalul primei reprize, s-au petrecut scene greu de crezut. Formația antrenată de Petre Grigoraș a reușit să înscrie și al treilea gol, însă mingea a intrat în plasă după fluierul lui Răzvan Negara, motiv pentru care reușita a fost anulată.
La marginea terenului, Petre Grigoraș a făcut o criză de nervi și nu și-a mai putut stăpâni furia când a văzut decizia luată de arbitru. Antrenorul a sprintat către careul în care se afla Negara și a fost ținut cu greu de către elevii săi pentru a nu sări la gâtul centralului.
Pentru gestul său, Grigoraș a văzut cartonașul roșu, astfel că a văzut partea a doua a înfruntării din tribună.
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