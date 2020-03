Panica la un club de fotbal din Romania! "Ne-am trezit la stadion cu autocare pline cu oameni care trebuiau sa stea in carantina!" Ce s-a intamplat

Oamenii erau cazati la un hotel de langa arena sportiva.

Directorul sportiv de la Pandurii, Camilian Floroiu, a dezvaluit ca mai multi romani se afla in carantina la stadion, in hotelurile de langa arena din Targu Jiu.

Conducatorul clubului din Liga 2 a declarat ca joia trecuta au venit mai multe autocare cu romani din Italia, acestia fiind cazati la cele doua hoteluri de la stadion.

"Ne-am trezit cu autocare pline cu oameni care trebiau sa stea in carantina. Sunt veniti din Italia. Initial credeam ca sunt doar din Gorj, dar sunt si din Arad sau Curtea de Arges. Totul a fost pe repede inainte, fara sa fim anuntati. Noi nu stiam nimic. Ne-am trezit cu ei la stadion. Au fost cazati in hotelul cel nou si in hotelul detinut de Ministerul Tineretului si Sportului. Cand am aflat, am anulat jocul scoala care se disputa la stadion. Si am trimis juniorii acasa. Cand am aflat joi ca Liga 1 se va intrerupe, am trimis toti jucatorii la casele lor", a declarat Camilian Floroiu la GSP.