Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, se gândește la următoarele două partide, dar s-a arătat deranjat când a fost întrebat despre meciul Oțelul - Steaua 3-2.

Gălățenii au obținut trei puncte mari împotriva echipei lui Daniel Oprița, având în vedere că sunt în luptă directă cu Dinamo pentru o clasare cât mai bună în play-off. Burcă spune că echipele care nu au drept de promovare în Liga 1 nu ar trebui să participe în play-off, făcând referire, evident, la rivalii de la CSA Steaua.

Ovidiu Burcă: ”E un dezechilibru”

„Cred că pot să le povestesc și eu cam cum arată o săptămână înaintea meciului cu Steaua, dar până atunci mai avem două meciuri și n-aș vrea să vorbesc foarte mult legat de meciul cu Steaua. Am văzut (n.r. - meciul Oțelul - Steaua 3-2). Eu am spus-o din prima clipă, e un dezechilibru, pentru că atunci când n-ai o motivație și joci un play-off doar de dragul de a juca, îl joci de o anumită manieră, iar când vei întâlni Dinamo o s-o faci într-o cu totul altă manieră.

De asta am spus că e cumva disproporționat și echipele care nu au dreptul să promoveze n-ar avea ce să caute în play-off. Dar asta este situația. Sunt supărați, dar e foarte greu să motivezi o echipă care are ca obiectiv să joace un joc fără o finalitate, fără perspectiva de a putea să promovezi. Îi înțeleg frustrarea, dar e o realitate cu care se confruntă”, a spus Ovidiu Burcă.

VIDEO - Ovidiu Burcă, ”săgeți” către CSA Steaua

Programul etapei a treia din Liga 2:

Dinamo - Oțelul | vineri, 7 aprilie, ora 20:30

Gloria Buzău - Unirea Dej | sâmbătă, 8 aprilie, ora 12:30

Steaua - Poli Iași | marți, 11 aprilie, ora 19:00

Programul etapei a patra din Liga 2:

Oțelul - Gloria Buzău | joi, 13 aprilie, ora 20:00

Poli Iași - Unirea Dej | sâmbătă, 15 aprilie, ora 14:15

Steaua - Dinamo | luni, 17 aprilie, ora 18:00