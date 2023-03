Când se joacă CSA Steaua - Dinamo, derby-ul din Liga 2! Programul complet 

Deținătorul de drepturi TV, împreună cu reprezentanții Federației Română de Fotbal, au programat meciul dintre Steaua și Dinamo pe data de 17 aprilie, luni, la ora 18:00.

Programul etapei a patra | Când a fost programat Steaua - Dinamo

Meciul se va juca în Ghencea, în aceeași zi cu partida dintre FCSB și Farul Constanța, din Superligă, programată la ora 21:00 pe Arena Națională!

În tur, Steaua a reușit să câștige meciul în care Dinamo a fost gazdă pe cel mai mare stadion al țării, scor 2-1. După ce ”câinii” au prins la limită play-off, antrenorul grupării din Ghencea, Daniel Oprița, a recunoscut că nu și-a dorit să se lupte cu marea rivală pentru promovare.

„Cu oricine ar fi o frustrurare ca întră altă echipă în locul nostru. Și Dinamo și noi ar trebui să fim în Liga 1.

Nu m-am bucurat (n.r. - că a intrat Dinamo în playoff), nu am vrut să intre pentru că nu voiam să am meciuri din astea, voiam o echipă să fie mai lejeră. Cu Dinamo n-o să fie ușor nici pentru ei, nici pentru noi”, a spus atunci Oprița.

Până la meciul direct, Steaua se va duela cu Oțelul Galați (deplasare) și cu Poli Iași (acasă), iar Dinamo va juca împotriva celor de la Unirea Dej (deplasare) și Oțelul (acasă).

Programul etapei a doua din Liga 2:

Oțelul - Steaua | joi, 30 martie, ora 20:00

Poli Iași - Gloria Buzău | vineri, 31 martie, ora 18:00

Unirea Dej - Dinamo | duminică, 2 aprilie, ora 16:00

Programul etapei a treia din Liga 2:

Dinamo - Oțelul | vineri, 7 aprilie, ora 20:30

Gloria Buzău - Unirea Dej | sâmbătă, 8 aprilie, ora 12:30

Steaua - Poli Iași | marți, 11 aprilie, ora 19:00

Programul etapei a patra din Liga 2:

Oțelul - Gloria Buzău | joi, 13 aprilie, ora 20:00

Poli Iași - Unirea Dej | sâmbătă, 15 aprilie, ora 14:15

Steaua - Dinamo | luni, 17 aprilie, ora 18:00