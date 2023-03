Fără antrenor la derby-ul cu Dinamo? Daniel Oprița se gândește să plece de la CSA după înfrângerea cu Oțelul

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu (suspendat pentru acest meci) conducea cu 3-0 după aproximativ o jumătate de oră, prin golurile marcate de Kehinde Fatai (minutele 14, 21) şi Octavian Ursu (minutul 32).

CSA Steaua a revenit în primul sfert de oră al părţii secunde, prin dubla lui Ştefan Bodişteanu (minutele 51, 59), dar nu a reuşit egalarea.

Daniel Oprița, cu gândul la plecare



Tehnicianul celor de la CSA Steaua a fost dezamăgit de jocul echipei, mai ales în prima repriză și a declarat că ia în calcul să plece, în funcție de discuțiile pe care le avea pe oficialii clubului.

"Nu vreau să dau în jucători, dar ce am pățit în prima repriză... Sunt uluit. Am ajuns de nu mai am voce. Echipa de pe primul loc... Cei de la Oțelul au fost bărbați, au știut ce vor. În a doua repriză de ce am putut să jucam? Am avut ocazia să revenim.

În prima repriză ce ne-a oprit? Trebuia să mai schimb 7 jucători la pauză, nu doar 3. A fost un meci în care am trăit o umilință. Trebuie să conștientizeze că sunt la Steaua, trebuie să aibă atitudine. Le-am spus ce îi așteaptă la Galați.

Le-am spus și la pauză, că dacă vom continua și în a doua repriză așa, eu nu mai continui la echipă. Eu nu accept așa ceva și trăiesc prea intens. Trebuie să înțeleagă că au un nume în spate și n-au voie să piardă. Sunt prea dezamăgit de ceea ce s-a întamplat. Eu vreau să trec pe primul loc și o să am o discuție cu conducerea. M-a dat peste cap repriza asta.

E deja al doilea, al treilea meci când trăiesc asta și nu vreau să am probleme cu sănătatea. Am venit cu circul aici, a fost circ. Mi-a fost frică să nu luăm 5,6. Sunt câțiva jucători de la care tot aștept câte ceva, dar se pare că s-au culcat pe o ureche. Nu pot să trec peste ceea ce s-a întamplat, nu vreau să fiu umilit", a spus Daniel Oprița, după meci, la DigiSport.