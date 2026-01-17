EXCLUSIV OUT de la Steaua? Bogdan Chipirliu a luat decizia

OUT de la Steaua? Bogdan Chipirliu a luat decizia Liga 2
Ionut Stoica
CSA Steaua se pregătește de o iarnă agitată.

csa steauaBogdan Chipirliu
După 17 etape, formația din Ghencea ocupă locul 8, cu 30 de puncte, la egalitate cu Metalul Buzău, iar conducerea clubului ia în calcul modificări importante de lot.

Așa cum Sport.ro a anunțat zilele trecute, Steaua își dorește să aducă întăriri în defensivă. Trupa lui Daniel Oprița a primit 23 de goluri, cel mai slab bilanț defensiv dintre echipele clasate în primele 14 locuri, în ciuda unui atac eficient, cu 30 de reușite.

OUT de la Steaua? Bogdan Chipirliu a luat decizia

Surpriza vine însă din ofensivă. Din informațiile Sport.ro, Bogdan Chipirliu, unul dintre cei mai importanți oameni ai Stelei și golgeterul echipei, își dorește neapărat să plece în această iarnă. 

Atacantul a ajuns la 9 goluri în acest sezon și se află în topul marcatorilor din Liga 2, la doar două reușite de liderii Nacho Heras, Valentin Robu și Cristian Măgerușan.

Situația lui Chipirliu a fost analizată și de Daniel Oprița. Tehnicianul este dispus să îl lase să plece, dar doar în condițiile în care Steaua va primi un înlocuitor pe măsură. Dacă vârful va ieși din lot, antrenorul consideră obligatorie aducerea unui atacant care să poată acoperi golurile pierdute.

Oprița vrea un atacant pe măsură... liber de contract!

În ultimele perioade de mercato, numele lui Chipirliu a fost constant vehiculat în discuții privind un transfer, fie la o echipă de Liga 2 cu drept de promovare, fie chiar în SuperLiga României. Deocamdată, atacantul se află în continuare la Steaua, însă dorința de a pleca este clară.

În ceea ce privește transferurile, bugetul rămâne unul limitat. Steaua urmărește jucători liberi de contract, cu salarii care să se încadreze în plafonul impus de club, iar până acum nu a fost realizată nicio achiziție.

Până la reluarea campionatului, Steaua va disputa cinci meciuri amicale, cu AFC Câmpulung Muscel pe 30 ianuarie, CS Dinamo pe 4 februarie, CSM Alexandria pe 7 februarie, Academica Balș pe 11 februarie și Chindia Târgoviște pe 14 februarie.

