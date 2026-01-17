După 17 etape, formația din Ghencea ocupă locul 8, cu 30 de puncte, la egalitate cu Metalul Buzău, iar conducerea clubului ia în calcul modificări importante de lot.



Așa cum Sport.ro a anunțat zilele trecute, Steaua își dorește să aducă întăriri în defensivă. Trupa lui Daniel Oprița a primit 23 de goluri, cel mai slab bilanț defensiv dintre echipele clasate în primele 14 locuri, în ciuda unui atac eficient, cu 30 de reușite.



OUT de la Steaua? Bogdan Chipirliu a luat decizia



Surpriza vine însă din ofensivă. Din informațiile Sport.ro, Bogdan Chipirliu, unul dintre cei mai importanți oameni ai Stelei și golgeterul echipei, își dorește neapărat să plece în această iarnă.



Atacantul a ajuns la 9 goluri în acest sezon și se află în topul marcatorilor din Liga 2, la doar două reușite de liderii Nacho Heras, Valentin Robu și Cristian Măgerușan.



Situația lui Chipirliu a fost analizată și de Daniel Oprița. Tehnicianul este dispus să îl lase să plece, dar doar în condițiile în care Steaua va primi un înlocuitor pe măsură. Dacă vârful va ieși din lot, antrenorul consideră obligatorie aducerea unui atacant care să poată acoperi golurile pierdute.

