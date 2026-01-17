Clubul din Emiratele Arabe Unite, Al-Ain, a plătit 1,4 milioane de euro pentru serviciile lui Adrian Șut, care a petrecut la gruparea roș-albastră cinci ani și jumătate.



Ce se întâmplă cu Adrian Șut, la o săptămână după transferul la Al-Ain. Anunțul arabilor



Al-Ain are meci sâmbătă după-amiază, de la ora 17:45, în UAE League, contra lui Al Wahda. Cele două își dau întâlnire pe stadionul ”Tahnoun Bin Mohamed”.



Jurnaliștii arabii au anunțat înainte de meci primul ”11” așteptat de partea gazdelor. Printre fotbaliștii din formula de start nu se află însă Adrian Șut.



El ar putea însă să fie introdus pe suprafața de teren pe parcurs. Rămâne de văzut ce va decide Vladimir Ivic, antrenorul ”principal” al clubului din Emirate.



Al-Ain, primul loc în UAE League



După 12 etape desfășurate în primul eșalon, Al Ain se află pe primul loc în clasament cu 30 de puncte. Nouă victorii și trei remize a înregistrat clubul la care este legitimat Șut.

