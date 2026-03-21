Fostul internațional a analizat succesul obținut de formația din Gruia și a subliniat alegerile inspirate ale tehnicianului de la CFR Cluj la mijlocul terenului. Pe lângă evoluțiile solide ale lui Huja, Keita și Muhar, analiza s-a concentrat pe impactul pe care Lorenzo Biliboc și Meriton Korenica l-au avut în fazele ofensive.

Analiza lui Ilie Dumitrescu după derby-ul din Gruia

Fostul mare internațional a remarcat în special calitățile tânărului Biliboc, care a avut un rol decisiv la faza unicului gol al partidei.

„Inspirația lui Pancu a fost că a mutat în linia de mijloc, a avut două schimbări în echipa de start. Huja a adus un plus pe construcție. Keita și Muhar au fost la cel mai înalt nivel și au împins foarte mult jocul.

Korenica apare foarte bine la finalizare, urmărește. E un jucător foarte activ care aduce un plus evident pe fază ofensivă.

Biliboc este un asset extrem de important și un plus prin faptul că este U21. Este de departe cel mai bun under! La faza golului a șutat extrem de periculos. Îl forțează pe Aioani să respingă, iar Korenica urmărește și înscrie”, a transmis Ilie Dumitrescu la emisiunea DigiSport.

Cu această victorie la limită, CFR Cluj este a patra, cu 30 de puncte, în timp ce Rapid ratează revenirea pe prima poziţie, rămânând cu 31 de puncte, pe locul secund, la două lungimi de lider, Universitatea Craiova.