Moruțan, săgeți către fanii CSA Steaua, după debutul pe Ghencea: „Aici e locul FCSB-ului!”

Olimpiu Moruțan (22 ani) a debutat la echipa națională. Mirel Rădoi l-a aruncat în luptă pe mijlocașul lui Galatasaray în minutul 62, când l-a schimbat pe marcatorul golului, Alexandru Mitriță (26 ani), în minutul 62.

La finalul partidei, Moruțan a precizat că a fost bucuros că a jucat pe noua arenă din Ghencea și a menționat că acolo ar trebui să joace FCSB-ul.

Moruțan: „Așteătam acest debut”

„Sunt bucuros că am debutat la echipa națională. Așteptam acest debut și mă bucur că am câștigat și suntem acolo unde ne dorim cu toții. Selecționerul ne-a felicitat, ne-a spus să mergem la cluburile noastre, să dăm totul acolo și, când venim înapoi, să fim la 100%, așa cum am fost astăzi.

Orice meci e cu presiune, dar trebuia să câștigăm în seara asta, pentru a trece pe locul doi. Ne bucurăm că am făcut un meci bun. Trebuie să ne uităm doar la noi acum, nu mai contăm pe nimeni. Trebuie să ne câștigăm meciurile și să terminăm pe locul doi.

Am avut ocazia să debutez în Ghencea, sunt foarte fericit. Aici e locul Stelei... pardon, al FCSB-ului”, a spus Olimpiu Moruțan la finalul meciului.