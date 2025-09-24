George Ogăraru, directorul Academiei de fotbal a clubului Steaua București, e convins că numărul spectatorilor de la meciurile echipei mari va crește considerabil în momentul în care se va anunța că gruparea din Ghencea va avea drept de promovare în primul eșalon.

„Problema fanilor se va rezolva în ziua, în minutul în care se va anunța că Steaua are drept de promovare. Chiar dacă va fi atunci chiar pe locul 16 în Liga a 2-a, eu cred că numărul spectatorilor va crește considerabil. Nu vorbesc despre momentul în care se va bate sus pentru promovare, nu vorbesc de sezonul când va fi în prima ligă, ci de ziua în care se anunță că am primit dreptul de promovare. Atunci se va rezolva. În rest, orice ai face, șansele sunt mici. Cu toate astea, dacă analizăm media de spectatori din Liga a 2-a, Steaua este în partea de sus a clasamentului”, e optimist Ogăraru.



Dar Steaua ar trebui să fie prima la acest capitol, ținând cont de numele pe care îl are, de istorie și de faptul că joacă în Ghencea. „Ar trebui să fie prima, dar problema se pune în contextul dat. Nu avem cum să facem abstracție de faptul că nu putem promova. În condițiile în care nu avem drept de promovare, noi suntem sus în topul suporterilor de mulți ani, de când am ajuns în Liga a 2-a. În primul și în al doilea an, cred că am fost pe primul loc”, e de părere fostul jucător al roș-albaștrilor.



S-au resemnat fanii pentru că nu s-a obținut dreptul de promovare? Răspunde șeful Academiei din Ghencea: „Este o reacție normală și de înțeles, nimic extraordinar. Eu zic să ne auzim în ziua în care se anunță că avem drept de promovare și să facem o statistică”.



Locul 6 în acest sezon, pe 3 – anul trecut



Conform lpf2.ro, după 7 etape scurse din sezonul actual, Steaua se află pe locul 6 în Topul fanilor care vin la meciuri, cu o medie de 1870 de spectatori. CS Dinamo are o medie de numai 653 spectatori, pe primul loc fiind Chindia Târgoviște, cu o medie de 3147 de fani.



După 6 meciuri jucate în acest campionat, Steaua a acumulat 13 puncte, golaveraj 13-8, aflându-se pe locul 7, la egalitate cu ultima poziție care merge în play-off, ocupată de Chindia Târgoviște, care are golaveraj mai bun, 13-5.



La finalul campionatului trecut, Steaua a fost pe locul 3 în topul spectatorilor, cu 1596 de fani, în medie, per meci, pe poziția a doua poziționându-se CSM Reșița (1767), iar pe 1 s-a clasat FC Bihor (1835). Metaloglobus, una dintre echipele care au promovat în Liga 1, a încheiat campionatul trecut cu o medie de numai 136 de spectatori per partidă!

