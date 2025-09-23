Răzvan Sava, fostul portar de la CFR Cluj, a fost titular pentru Udinese și a ajutat la calificarea echipei sale în optimile de finală.

Jurnaliștii italieni pun la îndoială continuitatea lui Răzvan Sava

Deși nu a avut foarte multe intervenții, Sava a reușit să se facă remarcat, însă italienii nu sunt încă pe deplin convinși de goalkeeper-ul roman.

Jurnaliștii italieni s-au întrebat dacă nu cumva Răzvan Sava a fost titularizat pentru meciul din Cupă din cauza faptului că Udinese duce lipsă de soluții în poartă, având în vedere că portarul român a avut evoluții în meciurile precedente.

”Muncă la birou de rutină pentru Sava, care este nevoit să recâștige încrederea după numeroasele greșeli din meciurile cu Milan și Pisa, greșeli care puteau costa și mai multe puncte decât au făcut-o deja.

Acum rămâne de văzut dacă titularizarea din Cupă se datorează în continuare lipsei de alternative și, implicit, faptului că Nunziante este încă prea crud”, au scris italienii de la Mondo Udinese, care i-au acordat portarului român nota șase.

