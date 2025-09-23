Târgoviștenii s-au impus fără drept de apel în fața uneia dintre echipele cu pretenții din Liga 2. Reușitele partidei au fost marcat de Albu (26'), Plaza (36') și Florea (50').



Ilie Poenaru, declarație surprinzătoare după meci



Cu toate că echipa lui Ilie Poenaru s-a impus de o manieră clară în fața „militarilor”, antrenorul a spus că nu a fost cea mai bună prestație a formației sale.

Tehnicianul a fost însă mulțumit de felul în care elevii săi au pus în teren planul tactic.



„Mă bucur pentru jocul prestat și pentru această victorie. Am jucat împotriva unei echipe bune, care are rezultate notabile în fiecare sezon.

Am respectat planul tactic și am făcut tot ceea ce noi am pus în practică la antrenament.

Nu e cel mai bun meci făcut de echipa mea în acest sezon. Dacă luăm în calcul adversarul, atunci da. Din punct de vedere defensiv am fost foarte mulțumit. Am fost compacți și asta m-a mulțumit.

Mă bucură mult că nu mai ratăm atât de mult și iată că ceea ce ne-am propus am finalizat”, a spus Ilie Poenaru, la finalul partidei,.

În urma acestei înfrângeri Steaua se află pe locul opt în clasament, iar Chindia Târgoviște a urcat pe poziția a patra.

