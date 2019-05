FCSB mai vrea un super jucator de la Viitorul! Oferta de UN MILION de euro facuta de Becali pentru un fotbalist esential

FCSB nu se opreste si mai vrea un transfer de la Viitorul.

FCSB i-a luat pana acum pe Coman, Nedelcu, Tanase si Benzar si a platit celor de la Viitorul peste 7,5 milioane de euro. Gigi Becali este dispus sa mai scoata din buzunar un milion de euro pentru un fotbalist esential pentru sezonul viitor.

FCSB vrea sa-l aduca de la Viitorul pe Bradley de Nooijer, potrivit DigiSport. Gigi Becali este pregatit sa ofere un milion de euro si 10% dintr-un eventual transfer pentru fundasul stanga. Spre deosebire de alte cazuri cand Becali a platit sume importante pentru jucatori pentru care avea posturile acoperite, acum mutarea lui De Nooijer are o logica.

FCSB are in acest moment un singur fundas stanga pe care se poate baza pentru sezonul viitor: Junior Morais. Momcilovic este si el o optiune pentru acest post, insa acesta a fost accidentat tot sezonul care tocmai s-a incheiat si inca nu a trecut peste problemele medicale. In aceeasi situatie se afla si Alexandru Stan. La nevoie, pe acest post mai poate juca si Lucian Filip, insa Filip a fost utilizat cu precadere ca fundas central sau mijlocas central.