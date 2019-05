Becali a CUMPARAT antrenor dupa ce a DUBLAT oferta facuta de CFR! Culisele transferului neasteptat facut de FCSB

Becali e categoric: Edi Iordanescu e prioritatea sa in aceasta vara.

Patronul FCSB tocmai l-a adus pe Darius Olaru, unul dintre favoritii lui Edi la Medias, si a anuntat ca e gata sa astepte finalul play-out-ului pentru a primi raspunsul final din partea lui Iordanescu Jr. Pentru a se asigura ca nu va avea opozitie din partea Gazului, caruia in iarna i l-a luat si pe antrenorul Teja, Becali a facut clubului un 'cadou' de 300 000 de euro. Gazeta Sporturilor dezvaluie ca Becali a platit dublu fata de cat oferise CFR pentru Olaru. Sefii lui Gaz Metan erau gata sa accepte propunerea campioanei, cand Becali a aparut cu o varianta de doua ori mai avantajoasa. Practic, in suma, Becali a inclus si clauza de reziliere a contractului pe care Edi il are in Ardeal, in valoare de 300 000 de euro. Iordanescu mai are contract un an cu Gaz Metan.

Edi e gata sa vina, dar vrea o clauza ferma in contract: 1 milion de euro daca Becali intervine in alcatuirea echipei sau la schimbari.