Meciul dintre 'U' Cluj si Farul, sanse mari sa nu se mai joace! DSP Constanta i-a intors din drum pe jucatorii lui Zicu dupa noile cazuri de Covid-19 de la club

'U' Cluj - Farul Constanta este programat miercuri, dar meciul este pericol sa nu se mai dispute, dupa ce echipa lui Ianis Zicu a anuntat cazuri de COVID-19.

Farul are 6 cazuri de coronavirus. Echipa incepuse deja deplasarea pentru meciul cu ardelenii, dar DSP i-a chemat inapoi pe fotbalistii constanteni.

"In urma testarii periodice pentru COVID-19, 6 dintre componentii echipei noastre au fost depistati pozitiv. Clubul nostru a luat toate masurile necesare conform protocolului sanitar in vigoare si a informat DSP Constanta si FRF despre situatie.

In aceste conditii, DSP Constanta a dispus efectuarea anchetei epidemiologice si retestarea tuturor contactilor cu cazurile pozitive, hotarand sa nu acorde avizul favorabil pentru participarea echipei noastre la meciul cu Universitatea Cluj.

Dupa ce au plecat in aceasta dimineata spre Cluj, jucatorii nostri vor reveni la Constanta in cursul dupa-amiezii si vor urma protocolul sanitar in vigoare.

Le dorim sanatate tuturor si va indemnam sa respectati toate masurile luate de autoritati pentru combatarea pandemiei!", a fost anuntul oficial al clubului.

Meciul dintre 'U' Cluj si Farul Constanta este programat, miercuri, de la 16:45.