Mai bine se LASA decat sa joace atat de jos! Incredibil: unde a ajuns Patrick Petre! A fost prezentat oficial

La 22 de ani, Patrick Petre se afla intr-un moment greu al carierei.

Vazut printre liderii generatiei sale, Petre a mers din rau in mai rau, iar acum a ajuns la penultima clasata din seria a doua a ligii a 3-a. Dacia Unirea Braila a retrogradat in 2019 din B, iar acum e la un pas de a ajunge in fotbalul judetean. Desi anunta planuri mari in vara, Dacia s-a chinuit in tur si e amenintata cu D-ul! In ciuda dificultatilor, Florentin Petre a ramas alaturi de echipa si spera sa salveze situatia cu mai multe achizitii importante. Prima: cea a fiului sau.

Patrick are deja 3 echipe de Liga 1 in CV: Dinamo, Poli Iasi si Sepsi Sf. Gheorghe. In prima parte a sezonului, Petre a fost in lotul Farului, de unde a fost insa dat afara de Ianis Zicu inainte de finalul lui 2019. Petre Jr. are 8 aparitii in B de la inceputul campionatului, 6 ca titular.