"M-am ridicat un pic pe varfuri, nici n-am sarit! N-am injurat, n-am jignit!" :)) GENIAL! Cum explica Mihai Iosif saritura pentru care a luat rosu in finalul meciului cu Timisoara

Mihai Iosif a fost eliminat in minutul 82 al partidei dintre Rapid si Poli Timisoara dupa ce a incercat sa-l impiedice pe un jucator advers sa bata un aut.

In momentul in care fotbalistul de la Poli s-a apropiat de zona in care se afla Iosif, acesta a sarit pentru a-l bloca. Arbitrul Ionut Coza n-a stat pe ganduri si i-a dat rosu.

"Nu am sarit, nu pot sa mai sar. M-am ridicat putin pe varfuri. Am vrut sa-mi apar echipa, sa nu ia gol. Nu mi-am dat seama. M-am ridicat in spatiul destinat antrenorului, nu am injurat, nu am jignit. Daca asta e regulamentul, il respect. Nu ramane echipa fara antrenor, sunt aici, un pic mai sus", a spus Iosif la Digisport.

Cu o victorie luni, in fata Criaovei, care e deja promovata, Rapid e si ea in Liga 1. Iosif cere concentrare maxima inaintea jocului care ii poate intoarce pe giulesteni in prima divizie dupa o pauza lunga.

"Este prematur sa sarbatorim. Ne bucuram, dar nu sarbatorim. A fost tensiune, presiune. A fost foarte greu, parca a durat o vesnicie acest joc cu Timisoara. Presiunea si-a spus cuvantul. Am dominat meciul de la un capat la altul. Este o victorie meritata a noastra. Poate ratarea penalty-ului si-a pus putin amprenta, dar sunt fericit ca am castigat. Nu am discutat maniera de arbitraj de la Calarasi, nu discut nici acum. Daca vom castiga impotriva Craiovei, vom fi si noi promovati matematic. Mi-as dori sa promoveze si Timisoara, sa fim 3 echipe de traditie promovate", a comentat Iosif.