Victorie URIASA reusita de Rapid! Giulestenii, tot mai aproape de promovarea in Liga 1 dupa victoria in fata lui ASU Poli, 1-0

Rapid, la un punct de promovarea in Liga 1.

Rapid s-a impus astazi in fata celor de la ASU Poli Timisoara, scor 1-0, iar promovarea in Liga 1 a devenit in momentul de fata doar o chestiune de timp.

In urma victoriei din aceasta seara, giulestenii s-au departat la cinci puncte de CS Mioveni, ocupanta locului trei in clasamentul playoff-ului ligii secunde, cand au mai ramas doar doua etape de disputat.

Trupa din Giulesti a inceput execelent partida, iar in minutul 17 putea deschide scorul, din penalty, dupa un hent al lui Bocsan, insa Hlistei a ratat. Rapidistii au continuat atacurile la poarta lui Paduraru, iar rasplata a venit in minutul 65, cand Sefer a marcat golul victoriei cu un sut din afara careului de 16 metri.

1. FC U Craiova 1948 - 50 de puncte

2. Rapid - 49 p.

3. CS Mioveni - 44 p.

4. Dunarea Calarasi - 43 p.

5. ASU Poli Timisoara - 39 p.

6. Csikszereda - 38 p.

