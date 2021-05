Fabulos! Antrenorul Rapidului ar fi pierdut banii pentru viza medicala la pacanele! Detalii incredibile

Povestile din fotbalul romanesc nu inceteaza niciodata sa se opreasca.

Florin Manea, fost membru in conducerea Rapidului, a vorbit despre un episod care s-ar fi petrecut in urma cu doi ani, care il are in prim-plan pe actualul antrenor al clubului, Mihai Iosif. Tehnicianul e acuzat ca a jucat banii pentru vizele medicale ale jucatorilor la "aparate", iar drept urmare a fost dat afara in acel moment.

"Asa?! Si daca ar fi fost asa, ce?! Nu e adevarat, eram acolo acum doi ani. Mita a avut in tinerete niste probleme, cum am avut si eu. Eu am avut probleme de un fel (n.r. - Manea a fost condamnat in SUA pentru frauda cu carduri de credit), el a avut problemele despre care zice doamna. A mai jucat (n.r. - jocuri de noroc), cum am jucat toti.



Ce?! Sumudica nu juca?! Rupea pariurile! Cand am ajuns la Rapid, i-am spus si din momentul ala nu a mai jucat un euro. De trei ani si ceva", a spus Florin Manea la GSP.