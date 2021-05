Jucatorii Rapidului, in vizita cu galeria pe noul stadion! Promisiunea facuta de suporteri in fata fotbalistilor lui Mihai Iosif

Suporterii Rapidului si-au mobilizat fotbalistii inainte meciului cu ASU Poli Timisoara.

Rapid se afla pe locul 2 in playoff-ul ligii secunde, la 3 puncte in spatele liderului Universitatea Craiova 1948.

Echipa lui Mihai Iosif va disputa un meci important joi, care va conta in economia promovarii, contra celor de la ASU Poli Timisoara.

Pentru a-i incuraja, liderii galeriei si-au dus jucatorii in vizita pe noul stadion, si le-au reamintit cat de importante sunt ultimele 3 meciuri din playoff. Suporterii le-au cerut fotbalistilor sa dea totul pe teren si sa o duca pe Rapid in prima liga.

"Este momentul sa va aducem aici, in templul fotbalului romanesc, in sufrageria noastra, ca sa simtiti pentru ce luptati. Sa faceti abstractie de la toate grijile financiare, problemele de familie, sa nu va mai ganditi la nimic. Vreau sa va ganditi si sa luptati ca sa veniti sa jucati aici, asta e cel mai important, primordial pentru voi. E statutul vostru ca jucatori. Veti fi primii care veti calca pe aceasta iarba, care acum se monteaza.



Puneti mana si duceti Rapidul acolo unde trebuie sa il duceti, e pe umerii vostri. Noi daca eram in tribune umpleam toate stadioanele. V-am sustinut si in pandemie, va sustinem in continuare. Suferim foarte mult ca nu suntem prezenti pe stadioane. Acum mingea e la voi. Puneti mana si ganditi-va, aratati ca sunteti un grup. Mai e putin si gata, se trage linie.



Asteptam de la voi personalitate, sa aratati ca sunteti mandri sa purtati emblema Rapidului pe piept. Importanta e atitudinea, sa fiti un grup compact, ati aratat cat puteti. Daca nu ati fi aratat, nu am fi purtat discutii cu voi", a declarat seful de galerie.

Suporterii au vorbit si de frica de a nu promova, iar pentru a-i motiva in plus pe jucatori, le-au promis o placheta inscriptionata cu numele tuturor, care va fi expusa in interiorul arenei, daca vor reusi sa ajunga in Liga 1.

"Cea mai mare dezamagire, si vorbesc in numele a mii de oameni, ar fi sa inauguram aceasta casa minunata in Liga 2.



Ar fi cea mai rusinoasa pentru toata suflarea rapidista, din orice colt al tarii. Nu avem cum, nici nu vreau sa ma gandesc, ar fi calvarul vietii! Va promit tuturor in mod solemn ca numele a fiecare dintre voi va fi aici pe stadion daca promovati. Eu, Bocciu, si cu toti cei de aici va promitem ca o sa facem o placheta cu numele tuturor si numele voastre vor dainui aici", a dezvaluit liderul galeriei.