Lovitura URIASA pentru Rapid! Au primit INTERDICTIE sa mai foloseasca sigla din partea Tribunalului Bucuresti 

Rapid a primit o lovitura mare in cursul zilei de miercuri, cand a fost anuntata ca nu mai poate folosi sigla.

Tribunalul Bucuresti a decis ca sigla Rapidului a fost inregistrata cu rea credinta de conducerea lui FC Rapid SA in anul 2015, care se afla in faliment, iar dreptul de utilizare al siglei este anulat, conform Gazetei Sporturilor. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu Apel, insa este executorie.

Decizia vinde dupa ce in luna mai, clubul din Liga 2 a cerut in instanta exclusivitatea siglei, insa actiunea a fost respinsa de Curtea de Apel, astfel ca formatia din Liga 4, Asociatia Fotbal Club Rapid are dreptul sa utilizeze sigla.

Tribunalul a decis ieri decaderea din drepturi a tuturor marcilor detinute de Rapid din Liga 2 din cauza ca nu au fost folosite in ultimii ani. Decizia poate fi atacata cu Apel.

De cealalta parte, echipa din Liga 4 poate folosi sigla in continuare dupa ce in urma cu 4 luni a beneficiat si de drepturile comerciale.