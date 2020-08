Prima reactie a lui Dan Alexa dupa ce a RATAT promovarea cu Rapid: "Eu sunt vinovat!" Ce se intampla cu viitorul sau pe banca tehnica

Rapid a egalat-o pe Turris Turnu-Magurele in ultimele minute de joc, insa a ratat promovarea.

Rapid a ratat principalul obiectiv al sezonului, promovarea in Liga 1. Turris a deschis scorul prin Voicu, iar Jorza a egalat in minutul 97, inscriind singurul gol al giulestenilor.

Dan Alexa a vorbit la finalul meciului, vizibil dezamagit de ratarea promovarii si a vorbit despre viitorul sau la echipa.

"Au avut in prima repriza o lovitura pe poarta, am controlat jocul, din pacate nu am reusit sa inscriem la ocaziile avute. E o campanie ratata, sunt dezamagit, sunt vinovat pentru asta, mi-am pus mari sperante cand am venit.

Am intalnit o echipa care este cu foarte multa experienta in Liga 2, am jucat mai bine decat ei, din pacate ne-a lipsit si putina sansa, cand iei gol la singurul sut pe poarta e foarte greu sa emiti pretentii.

Sunt dezamagit de rezultatul final, de deznodamantul acestei mini-campanii, imi pare rau si imi gasesc greu cuvintele acum.

Au fost momente imporante unde am pierdut promovarea, la Mioveni am jucat foarte bine, apoi la Petrolul am pierdut jucatori, a venit meciul cu UTA. Fiecare meci a avut istoria lui si asta s-a intamplat.

Lotul e format din jucatori tineri, foarte talentati, sunt cativa cu experienta, din pacate cei tineri au cedat in anumite momente pentru ca a fost presiunea pe ei. E de prisos acum sa vorbesc de lot, atunci cand am venit am avut mare incredere ca vom promova. Pe langa problemele avute, ne-a lipsit si sansa.

Imi pare rau pentru suporteri, stiu ca dezamagirea este imensa.

In momentul asta este foarte greu sa vorbim de viitor, nu se stie ce se va intampla, am avut conditii foarte bune, am incercat sa obtinem maxim, vinovatul sunt eu. Contractul, e foarte greu sa zic acum ca raman sau nu, dar dezamagirea este mare. Depinde ce se va intampla cu actionarii", a declarat Dan Alexa la finalul meciului.