EXCLUSIV | Prima reactie a lui Dragomir dupa anuntul ca negociaza sa devina SEFUL RAPIDULUI: "Cu URALE ma primesc! Cine nu se bucura de un Dragomir?! Gratis ma duc!"

Dragomir vrea sa revina in fotbal la 4 ani distanta de plecarea de la Voluntari.

Fostul presedinte al Ligii a fot propus presedinte la Rapid! Dragomir ia in calcul ideea! Va purta discutii cu primarul de la Sectorul 1 si cu actuala conducere. Mitica nu va accepta sa fie platit in Giulesti. Vrea doar sa fie lasat sa-si puna proiectul in aplicare.

"Vor exista niste discutii si o sa vedem ce se intampla. Proiectul il fac eu, nu ma mai duc pe proiectele altora. Proiectul il fac eu si daca e de acord cu proiectul meu, bine! Daca sunt de acord cei din conducere, atunci m-as duce pentru galerie, m-as duce pentru acest primar foarte serios. M-as duce, dar as face niste sacrificii enorme. Eu nu ma duc sa castig vreun ban la Rapid", a spus Dragomir pentru www.sport.ro.

Mitica n-are emotii ca fanii nu-l vor accepta: "Cu urale o sa ma primeasca! Cine nu se bucura de un Dragomir, care vine si face ordine in club? Fanii m-au injurat si apaludat in decursul anilor, si ar fi o experienta noua. Fac sacrificii si ma duc!"



Cel mai mare sacrificiu pentru Dragomir e legat de nepotul sau. Va trebui sa-l transfere de la Rapid. Mitica vrea transferuri ca sa poata lupta pentru promovarea in Liga 1.

"Nepotul meu joaca la Rapid. In momentul in care ma duc eu acolo, lumea o sa vorbeasca si atunci va trebui sa-l dau la alta aechipa. Asta este un sacrificiu nemapomenit pentru mine. In al doilea rand, ce-mi mai trebuie mie la varsta mea injuraturi? Daca sunt de acord cu proiectul pe care-l fac eu si daca sunt indeplinite conditile pe care le pun, atunci as mai face o incercare. In viata am avut numai succese. Trebuie adusi jucatori, daca sunt dispusi sa cheltuiasca, sa aduca ceva jucatori pe un proiect pe care eu il propun, atunci s-ar putea sa ma apropii de propunerea lor", a explicat fostul sef de la LPF pentru www.sport.ro.