Nu e totul PIERDUT pentru Rapid?! Consiliul de maine poate APROBA scenariul prin care ar mai avea o SANSA la promovare 

Playoff-ul Ligii 2 s-a incheiat, iar UTA Arad si FC Arges au promovat direct in Liga 1.

Rapid si Petrolul au ratat promovarea alaturi de Turris Turnu-Magurele, in timp ce Mioveni ocupa locul de baraj. Cu toate astea, in cadrul CEx-ului de maine de la LPF, s-ar putea ca situatia sa ia o turnura neasteptata.

Rapid si Petrolul au facut o petitie la FRF prin care au cerut ca locurile 3, 4 si 5 din playoff-ul Ligii 2 sa joace baraj cu ultimele 3 locuri din Liga 1. Propunerea va fi luata in calcul in cadrul CEx-ului de maine, si s-ar aplica doar in cazul in care din sezonul urmator, Liga 1 va trece la formatul cu 16 echipe.

"Am facut acest demers pentru ca am vazut ca exista varianta ca ultimul loc sa joace baraj cu locul 3 din playoff-ul diviziei B si atat. Campionatul s-ar termina, nu ar retrograda echipele clasate pe 7 si 8 in playout. Daca se merge la 16, noi propunem sa fie un sistem echidistant. Cei care trebuiau sa retrogradeze direct au un baraj, iar cei din B au oportunitatea sa joace un baraj cu echipele din Liga 1. Asta doar in cazul in care se va lua decizia sa se treaca la 16 echipe, desigur!", a explicat Victor Angelescu, patronul Rapidului in urma cu cateva zile la Digi Sport.