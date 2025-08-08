Vârful de 29 de ani aduce în Liga 2 experiența acumulată la una dintre cele mai renumite academii din Europa, cea a lui PSV Eindhoven.



Obiectiv clar: promovarea

Mutarea a fost anunțată oficial de clubul covăsnean, care continuă campania impresionantă de achiziții din această vară, ajungând la al 11-lea nume nou în lot. Cmiljanic, care a sosit liber de contract după despărțirea de ciprioții de la Karmiotissa, a parafat o înțelegere valabilă pentru un sezon, cu posibilitate de prelungire.



"Sepsi OSK continuă întărirea lotului pentru sezonul competițional 2025/2026 și a ajuns la o înțelegere cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić", au transmis oficialii clubului pe rețelele de socializare, subliniind trecutul prestigios al jucătorului.





