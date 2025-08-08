FOTO Lovitură de imagine pentru o echipă din Liga 2! A semnat un atacant școlit la Academia lui PSV Eindhoven

Lovitură de imagine pentru o echipă din Liga 2! A semnat un atacant școlit la Academia lui PSV Eindhoven Liga 2
Sepsi OSK, formația din Sfântu Gheorghe care țintește revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, a oficializat vineri transferul atacantului muntenegrean Boris Cmiljanic.

Vârful de 29 de ani aduce în Liga 2 experiența acumulată la una dintre cele mai renumite academii din Europa, cea a lui PSV Eindhoven.

Obiectiv clar: promovarea

Mutarea a fost anunțată oficial de clubul covăsnean, care continuă campania impresionantă de achiziții din această vară, ajungând la al 11-lea nume nou în lot. Cmiljanic, care a sosit liber de contract după despărțirea de ciprioții de la Karmiotissa, a parafat o înțelegere valabilă pentru un sezon, cu posibilitate de prelungire.

"Sepsi OSK continuă întărirea lotului pentru sezonul competițional 2025/2026 și a ajuns la o înțelegere cu atacantul muntenegrean Boris Cmiljanić", au transmis oficialii clubului pe rețelele de socializare, subliniind trecutul prestigios al jucătorului.


Pe lângă perioada petrecută la echipa U21 a lui PSV, CV-ul atacantului include nume importante precum Slovan Bratislava, FK Sarajevo, Huesca și Atletico Levante. Fost internațional de tineret în toate categoriile de vârstă, de la U17 la U21, Cmiljanić este cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt.com la 200.000 de euro.

Cu acest transfer, Sepsi își betonează serios compartimentul ofensiv și trimite un semnal clar rivalelor din Liga 2 în ceea ce privește lupta pentru promovarea în SuperLigă.

