Gabriela Ruse (27 de ani, 66 WTA), victima unor atacuri reprobabile, în mediul online, după eliminarea suferită în runda inaugurală a turneului de o mie de puncte de la Cincinnati.
Jucătoarea din București a fost depășită de japoneza Aoi Ito (94 WTA), scor 6-2, 7-6 (6), într-o partidă întinsă pe durata a o sută șapte minute.
Gabriela Ruse, victimă a abuzului online: pariorii frustrați i-au adresat o mulțime de cuvinte reprobabile
Favorită în acest duel, Gabriela Ruse a fost alegerea multor pariori, care au sfârșit prin a pierde mizând pe sportiva din țara noastră.
Nimic nu scuză însă comentariile subumane primite de Gabriela Ruse în mesageria privată de Instagram, unde mai mulți pariori frustrați că au pierdut bani și-au vărsat nervii asupra jucătoarei de tenis.
Ruse a arătat lumii ce mesaje primește o jucătoare după un meci pierdut: „E prea mult.”
„Amatoare,” „pierzătoare,” au fost câteva dintre reacțiile care pot fi reproduse, alți pariori înjurând-o în mod grosolan și lansând atacuri sexiste și xenofobe.
Cel mai dezamăgitor comentariu a venit tocmai din partea unui compatriot, care a enumerat un șir de blesteme la adresa Gabrielei Ruse, un gest incalificabil care nu face cinste speciei umane.
„Lume, asta e prea mult,” a fost replica Gabrielei Ruse, care a arătat lumii ce fel de mesaje a primit după această înfrângere.
Din nefericire, platformele sociale fac prea puține eforturi pentru a limita apariția acestui tip de comentarii, de regulă scrise sub protecția anonimatului și fără ca autorii să poată fi penalizați în vreun fel.