Gabriela Ruse (27 de ani, 66 WTA), victima unor atacuri reprobabile, în mediul online, după eliminarea suferită în runda inaugurală a turneului de o mie de puncte de la Cincinnati.

Jucătoarea din București a fost depășită de japoneza Aoi Ito (94 WTA), scor 6-2, 7-6 (6), într-o partidă întinsă pe durata a o sută șapte minute.

Gabriela Ruse, victimă a abuzului online: pariorii frustrați i-au adresat o mulțime de cuvinte reprobabile

Favorită în acest duel, Gabriela Ruse a fost alegerea multor pariori, care au sfârșit prin a pierde mizând pe sportiva din țara noastră.

Nimic nu scuză însă comentariile subumane primite de Gabriela Ruse în mesageria privată de Instagram, unde mai mulți pariori frustrați că au pierdut bani și-au vărsat nervii asupra jucătoarei de tenis.

