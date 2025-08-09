La douăzeci și doi, respectiv douăzeci și trei de ani, Alcaraz și Sinner au împreună nouă titluri de mare șlem cucerite, iar, pentru moment, concurența pare să nu le poată opri supremația împărțită.

Carlos Alcaraz și Jannik Sinner au jucat finalele turneelor de mare șlem de la Roland Garros și Wimbledon în acest an și își propun să domine circuitul ATP în anii următori.

Reîntâlniți la Cincinnati, în Statele Unite ale Americii, după trei săptămâni de pauză de la finala Wimbledon, câștigată în patru seturi de italian, Alcaraz și Sinner și-au povestit în văzul camerelor de filmat ce au făcut în concediul de vară.

Deloc surprinzător, Carlos Alcaraz a fost omul care a vorbit mai mult și a ajuns să îi spună rivalului său că „s-a plictisit” în cele trei săptămâni de odihnă.

Carlos Alcaraz „s-a plictisit” în vacanța de trei săptămâni

„Nu am făcut nimic ieșit din comun,” i-a spus Sinner lui Alcaraz, după care a urmat replica ibericului.

„Nici eu (râde). Am stat acasă două săptămâni, iar o săptămâni, în sudul Spaniei. A fost frumos. Trei săptămâni de vară acasă, știi cum e, m-am plictisit.

A fost un an în care nu mi-am văzut chiar toată familia, toți prietenii,” a menționat Carlos Alcaraz.

Unde vrea să ajungă Alcaraz, în istoria tenisului

Obișnuit să petreacă în Ibiza, atunci când are ocazia pentru a uita de stresul competițional, Carlos Alcaraz a declarat că își dorește „să facă parte din istoria tenisului.”

Cu cinci titluri de mare șlem în palmares la doar douăzeci și doi de ani, este greu de crezut că tenismenul spaniol nu își va alimenta ambiția de a se apropia de recordurile deținute de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Despre comparația cu tenismenul sârb, care, în prezent, are cu nouăsprezece trofee majore în plus, Carlos Alcaraz a afirmat următoarele:

„Știu că e aproape imposibil să bat recordul lui Novak, dar joc tenis pentru mine însumi, pentru bucuria pe care mi-o oferă și vreau să ating rezultate mărețe,” a spus Alcaraz pentru BBC.

Spre deosebire de Novak Djokovic, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz își vor face încălzirea pentru US Open în cadrul turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, desfășurat în perioada 5 - 18 august.

