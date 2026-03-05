Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera

Gareth Bale (36 de ani) a avut o carieră grandioasă, iar în 2013 devenea cel mai scump fotbalist din istorie, după ce era cumpărat de Real Madrid de la Tottenham pentru 101 milioane de euro.
Gareth Bale dezvăluie accidentarea ținută ascunsă pe toată durata carierei
Cu un palmares absolut impresionant, care cuprinde și 5 trofee Champions League, Gareth Bale și-a încheiat destul de devreme cariera de fotbalist, la scurt timp după ce a jucat cu Țara Galilor la Cupa Mondială din 2022.
La mai bine de trei ani după retragere, Gareth Bale a dezvăluit că o accidentare suferită la vârsta de 18 ani, pe care a ținut-o ascunsă toată cariera, nu i-a permis să aibă longevitatea pe care și-ar fi dorit-o.
"Am suferit o hernie de disc când aveam 18 ani și eram la Tottenham. Am jucat toată cariera cu această problemă.
Multe dintre accidentările pe care le-am avut erau din cauza durerilor de la nivelul spatelui, dar nu am ieșit niciodată să spun asta pentru că nu am vrut să se considere că găsesc scuze. Am reușit să îi fac față, însă cu timpul mi-a pus tot mai multe probleme", a dezvăluit Gareth Bale, în podcastul Stick to Football, citat de BBC.
Gareth Bale explica în decembrie de ce s-a retras
Într-un alt interviu acordat recent, Bale a dezvăluit motivul principal pentru care a renunțat la fotbal atât de devreme, într-un mod surprinzător pentru majoritatea fanilor.
Din spusele galezului, la mijloc au fost anumite probleme personale, cu tatăl său. Și-a dat seama că îi este greu să mai joace fotbal în astfel de condiții, astfel că a preferat să se retragă și să îi fie alături.
”Mă simt incredibil de norocos că mi-am realizat visul de a practica sportul pe care îl iubesc. Mi-a oferit cu adevărat unele dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Tatăl meu s-a îmbolnăvit și asta a jucat un rol imens în decizia mea.
Oamenii nu știu prin ce trece cineva acasă, dar mi-am dat seama curând că există mai mult în viață decât fotbal. (n.r. - Tatăl său) a sacrificat totul când eram mai tânăr. M-a dus peste tot. Fără tata și părinții mei, nu aș fi fost unde sunt astăzi.
Am realizat atât de multe în cariera mea, încât a juca într-o Cupă Mondială a fost aproape ultimul lucru pe care mi-l doream. Nu a mers extraordinar de bine pentru noi, dar a fost prima dată în 64 de ani. După aceea, nu am simțit că mai aveam nimic altceva de realizat, în ceea ce privește obiectivele”, a spus Bale într-un interviu acordat pentru Revista GQ.