Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera

Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gareth Bale, fostul mare fotbalist galez de la Tottenham și Real Madrid, s-a retras în 2023, când avea doar 33 de ani.

TAGS:
Gareth BaleReal MadridTottenham
Din articol

Gareth Bale (36 de ani) a avut o carieră grandioasă, iar în 2013 devenea cel mai scump fotbalist din istorie, după ce era cumpărat de Real Madrid de la Tottenham pentru 101 milioane de euro.

Gareth Bale dezvăluie accidentarea ținută ascunsă pe toată durata carierei

Cu un palmares absolut impresionant, care cuprinde și 5 trofee Champions League, Gareth Bale și-a încheiat destul de devreme cariera de fotbalist, la scurt timp după ce a jucat cu Țara Galilor la Cupa Mondială din 2022.

La mai bine de trei ani după retragere, Gareth Bale a dezvăluit că o accidentare suferită la vârsta de 18 ani, pe care a ținut-o ascunsă toată cariera, nu i-a permis să aibă longevitatea pe care și-ar fi dorit-o.

"Am suferit o hernie de disc când aveam 18 ani și eram la Tottenham. Am jucat toată cariera cu această problemă.

Multe dintre accidentările pe care le-am avut erau din cauza durerilor de la nivelul spatelui, dar nu am ieșit niciodată să spun asta pentru că nu am vrut să se considere că găsesc scuze. Am reușit să îi fac față, însă cu timpul mi-a pus tot mai multe probleme", a dezvăluit Gareth Bale, în podcastul Stick to Football, citat de BBC.

Gareth Bale explica în decembrie de ce s-a retras

Într-un alt interviu acordat recent, Bale a dezvăluit motivul principal pentru care a renunțat la fotbal atât de devreme, într-un mod surprinzător pentru majoritatea fanilor.

Din spusele galezului, la mijloc au fost anumite probleme personale, cu tatăl său. Și-a dat seama că îi este greu să mai joace fotbal în astfel de condiții, astfel că a preferat să se retragă și să îi fie alături.

”Mă simt incredibil de norocos că mi-am realizat visul de a practica sportul pe care îl iubesc. Mi-a oferit cu adevărat unele dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Tatăl meu s-a îmbolnăvit și asta a jucat un rol imens în decizia mea.

Oamenii nu știu prin ce trece cineva acasă, dar mi-am dat seama curând că există mai mult în viață decât fotbal. (n.r. - Tatăl său) a sacrificat totul când eram mai tânăr. M-a dus peste tot. Fără tata și părinții mei, nu aș fi fost unde sunt astăzi.

Am realizat atât de multe în cariera mea, încât a juca într-o Cupă Mondială a fost aproape ultimul lucru pe care mi-l doream. Nu a mers extraordinar de bine pentru noi, dar a fost prima dată în 64 de ani. După aceea, nu am simțit că mai aveam nimic altceva de realizat, în ceea ce privește obiectivele”, a spus Bale într-un interviu acordat pentru Revista GQ.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
ULTIMELE STIRI
Anunț războinic înaintea play-off-ului din Superliga: "N-avem voie să pierdem niciun meci!"
Anunț războinic înaintea play-off-ului din Superliga: "N-avem voie să pierdem niciun meci!"
ACUM: Slovacia - România în EHF Euro Cup este în direct pe VOYO!
ACUM: Slovacia - România în EHF Euro Cup este în direct pe VOYO!
Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6”
Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6”
"Le iubeam! Am avut niște veri grozave". Dezvăluiri terifiante ale lui Lamar Odom: drogurile l-au distrus și era să moară
"Le iubeam! Am avut niște veri grozave". Dezvăluiri terifiante ale lui Lamar Odom: drogurile l-au distrus și era să moară
Victor Angelescu face anunțul: ”Mâine va fi la antrenamente!”
Victor Angelescu face anunțul: ”Mâine va fi la antrenamente!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Ștefan Baiaram și-a anunțat plecarea de la Universitate Craiova: "Am avut o discuție cu conducerea"

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

Kevin Ciubotaru a semnat cu saudiții!

De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”

De la FCSB, direct în Premier League: ”Am semnat un pre-contract”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6”
Gigi Becali a făcut anunțul: ȘAPTE jucători rămân sigur la FCSB: ”Mai avem nevoie de 5-6”
Victor Angelescu face anunțul: ”Mâine va fi la antrenamente!”
Victor Angelescu face anunțul: ”Mâine va fi la antrenamente!”
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?"
Un campion mondial, iritat de Cristi Chivu: "Nu îl înțeleg! Se aștepta că o să-l aplaudăm?"
”Regina social media” a rupt internetul după ce a reușit o performanță incredibilă
”Regina social media” a rupt internetul după ce a reușit o performanță incredibilă
ACUM: Slovacia - România în EHF Euro Cup este în direct pe VOYO!
ACUM: Slovacia - România în EHF Euro Cup este în direct pe VOYO!
Alte subiecte de interes
Fost număr 2 ATP, Corretja se declară invidios pe forehandul lui Gareth Bale: cum joacă tenis fostul star al Madridului
Fost număr 2 ATP, Corretja se declară invidios pe forehandul lui Gareth Bale: cum joacă tenis fostul star al Madridului
Gareth Bale, întrebat dacă s-a simțit 'galactic' la Real: „Voiam doar să joc și după să dispar în întuneric”
Gareth Bale, întrebat dacă s-a simțit 'galactic' la Real: „Voiam doar să joc și după să dispar în întuneric”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana

stirileprotv Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

stirileprotv A doua majorare semnificativă consecutivă a preţului la carburanţi. Preţul motorinei a sărit de 8,5 lei/l

Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

stirileprotv Iranul neagă lansarea rachetei balistice către Turcia: „Respectăm suveranitatea ţării vecine şi prietene”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!