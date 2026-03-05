Gareth Bale, dezvăluire după aproape 20 de ani! Accidentarea ținută ascunsă toată cariera

Gareth Bale (36 de ani) a avut o carieră grandioasă, iar în 2013 devenea cel mai scump fotbalist din istorie, după ce era cumpărat de Real Madrid de la Tottenham pentru 101 milioane de euro.

Gareth Bale dezvăluie accidentarea ținută ascunsă pe toată durata carierei

Cu un palmares absolut impresionant, care cuprinde și 5 trofee Champions League, Gareth Bale și-a încheiat destul de devreme cariera de fotbalist, la scurt timp după ce a jucat cu Țara Galilor la Cupa Mondială din 2022.

La mai bine de trei ani după retragere, Gareth Bale a dezvăluit că o accidentare suferită la vârsta de 18 ani, pe care a ținut-o ascunsă toată cariera, nu i-a permis să aibă longevitatea pe care și-ar fi dorit-o.

"Am suferit o hernie de disc când aveam 18 ani și eram la Tottenham. Am jucat toată cariera cu această problemă.

Multe dintre accidentările pe care le-am avut erau din cauza durerilor de la nivelul spatelui, dar nu am ieșit niciodată să spun asta pentru că nu am vrut să se considere că găsesc scuze. Am reușit să îi fac față, însă cu timpul mi-a pus tot mai multe probleme", a dezvăluit Gareth Bale, în podcastul Stick to Football, citat de BBC.