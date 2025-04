De-a lungul carierei, puternicul stoper a fost legitimat la Gloria Buzau, Astra Giurgiu, CS Afumați, FC Buzău și de doi ani de zile îmbracă tricoul celor de la Steaua București. În ciuda rivalității acerbe dintre Steaua și FCSB, care a împărțit suflarea stelistă în două tabere, fotbalistul "militarilor" recunoaște că idolul și modelul său este Mirel Rădoi, finul lui Gigi Becali și jucător care, conform decizie tribunalului, a jucat la AFC Steaua (2000-2003) și la FC FCSB (2003-2008), dar nu și pentru clubul istoric din subordinea MApN, care deține marca "Steaua", Cupa Campionilor Europeni și alte zeci de trofee interne.



"Rădoi e idolul meu, chiar dacă nu știu dacă a jucat la Steaua sau la FCSB"

"Idolul meu a fost Mirel Rădoi, de aceea port și numărul 6 pe tricou. Cu el am crescut, la el am văzut totul. Chiar dacă nu știu cum a fost, dacă a jucat la FCSB sau la Steaua. E perioada care se judecă, dar eu atunci am crescut. El este idolul meu, de departe. Nu am avut onoarea să mă întâlnesc cu el, dar sper să mă întâlnesc și să discutăm.



Nu eram născut în 1986, dar tata și fratele meu mi-au povestit foarte mult despre ce înseamnă 7 mai 1986. Fratele meu e fanatic, cunoaște toată istoria Stelei. Aveam trei sau patru ani, mă duceam la foarte multe meciuri ale Stelei la Galați. Noi suntem din județul Buzău, dar suntem de undeva de la granița cu județul Brăila. Eram la 100 de kilometri de Galați, era frumoasă atmosfera, mai ales că echipa era campioană.



"Ghencea rămâne Templul Fotbalului Românesc"

A fost splendid când am jucat prima dată pe Ghencea. Am mai fost în postură de spectator. A fost un vis care a devenit realitate. Singurul regret este că s-a întâmplat în Liga 2. Este al doilea cel mai mare, dar consider că e cel mai frumos stadion din România. În București există Arena Națională, Giuleștiul, Arcul de Triumf, va exista și noul Dinamo, dar Ghencea rămâne Templul Fotbalului Românesc. Este stadionul meu favorit.



M-aș caracteriza ca un fotbalist care face totul pentru echipă. Eu cred că aș fi pregătit să joc în Liga 1, dar nu știu sigur, pentru că nu am mai fost acolo. Dar, ținând cont de experiența acumulată în Liga 2 și de pregătirea avută la Steaua, nu cred că e așa mare diferență. Probabil că diferența între campionate o face calitatea individuală și puțin mai multă minte, să-ți pui mintea mai mult la contribuție", a declarat Daniel Vîrtej pentru Sport.ro.

Foto și video - Gabriel Chirea