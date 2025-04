Oltenii au deschis scorul prin Alex Mitriță în prima repriză, dar Șepcile Roșii au făcut remontada în repriza secundă. Thiam a restabilit egalitatea în minutul 58, iar scorul decisiv a fost stabilit în minutul 76, după autogolul lui Zajkov.

Mirel Rădoi: ”M-au înjurat de morți!”

La finalul meciului, Mirel Rădoi a analizat meciul și a concluzionat că echipa sa nu ar fi meritat să piardă partida de pe Cluj Arena.

”O partidă așa cum preconizam că va fi, destul de intensă, vremea a făcut să fie și mai intensă, o primă repriză în care nu am avut posesia în zonele în care am pregătit, dar am reușit să marcăm. Cred că repriza a doua, așa cum i-am avertizat pe băieți la pauză, U Cluj nu mai are nimic de pierdut și vor risca totul, vor juca mingi lungi pe cei doi atacanți, ceea ce s-a și întâmplat. Din păcate, nu aș putea să spun că au ieșit relaxați. După 49 de secunde am avut ocazie din 6 metri, cu poarta goală, probabil că acolo se termina partida. Mingea la noi la primul gol, ne invităm, după aceea, autogol. Din păcate, nu știu dacă meritam să câștigăm, dar cu siguranță, nu meritam să pierdem. (...)

În momentul în care joci minge lungă și nu mai ai unde să pasezi că terenul e plin de apă, echipa care făcea pressing în momentele alea, avea un avantaj. Nu am putut să văd cu exactitate dacă a fost penalty, dar, probabil, dacă nu s-a dat, nu a fost. S-a creat și o presiune mare după meciul cu FCSB, că Screciu merita al doilea galben”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi a vorbit și despre scandalul din finalul meciului, când a intrat într-un conflict cu banca tehnică a ardelenilor.

”(n.r. despre scandalul de la finalul meciului) M-au înjurat de morți dinspre banca lor, jucătorii la fel. Am avut rugămintea să înjure de familie, că încă trăiesc, dar nu de morți. Mi-e greu să accept lucrurile astea, pentru că nici eu nu le fac față de altcineva. Ai posibilitatea să mă înjuri de familie, înjură-mă de mamă, de tată că încă trăiesc. Dacă mă înjuri de morți, ei nu au nicio vină, sunt bine acolo unde sunt”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Rădoi a comentat și șansele Craiovei la titlu. Antrenorul oltenilor consideră că va fi foarte dificiil de recuperat punctele pierdute în cazul în care FCSB o va învinge pe Rapid în etapa a șasea din play-off.

Mirel Rădoi: ”Va fi greu de remontat, dacă FCSB va câștiga!”

”(n.r. dacă Universitatea Craiova mai are șanse la titlu) Depinde ce vor face și ei (n.r. FCSB) mâine seară, dar eu am încercat să văd unde ne situăm după șase meciuri. Am încercat să vedem cât de mult ne putem distanța de locurile 4, 5 și 6, ca după aceea să ne concentrăm pe locurile de față. În momentul ăsta facem greșeala de care mă temeam. Vorbim de campionat, nu ne câștigăm meciurile, iar echipele de pe locurile 4,5 și 6 se pot apropia de noi. De asta am tot evitat, am văzut că momentele noastre în ultimele trei sezoane, când presiunea era marer, indiferent dacă a fost același nucleu de jucători, nu s-a reușit. Am încercat să elimin această presiune. Din păcate, cred că, dacă mâine FCSB va câștiga, va fi greu, chiar dacă vom avea meci direct. Primul criteriu e numărul de puncte la intrarea în play-off, deci în momentul ăsta, cu o victorie, discutăm practic de 7 puncte. Lucrurile vor fi greu de remontat în doar patru partide. Eu nu cred că este o echipă care poate câștiga toate meciurile în acest play-off”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi a vorbit și despre zvonul potrivit căruia Alibec ar putea semna cu echipa din Bănie: ”Nu știu dacă Alibec va semna cu Craiova, nu am această informație, acum aud prima oară. Chiar nu știu să vă răspund la întrebare acum. Nu aș putea să vorbesc în momentul de față, sunt jucători care aparțin altor echipe”.