Transfer pentru promovare la Steaua! Ce jucător aduce Daniel Oprița în Ghencea

Din punct de vedere sportiv, Steaua a obținut promovarea în Superligă, dar va rămâne în Liga 2 din cauza formei de organizare a clubului.

Steaua rezolvă primul transfer al verii!

Pentru acest sezon, ”militarii” își propun din nou promovarea și au de gând să se asocieze cu un privat pentru a putea ajunge în primul eșalon.

Până atunci, Daniel Oprița trebuie să-și reconstruiască lotul și a rezolvat deja primul transfer. Daniel Vîrtej (25 de ani), fundașul central de la Gloria Buzău, va juca la Steaua potrivit anunțului făcut de AS47.

„Daniel Vîrtej (25 de ani) va juca în sezonul următorul la Steaua. Fostul fundaș al Gloriei Buzău a jucat 26 de meciuri în sezonul 2022/2023 și a mai trecut în carieră pe la CS Afumați și Astra”, se arată pe pagina de Facebook a AS47.

Astra II și CS Afumați și Gloria Buzău sunt echipele pentru care a evoluat Vîrtej în cariera sa.

Daniel Oprița s-a decis să rămână la CSA Steaua

După ce mai mulți jucători au plecat de la echipă, tehnicianul a hotărât să continue pe același drum și să construiască un lot competitiv, cu speranța că se va obține dreptul de promovore în sezonul viitor.

"Am luat și asta în calcul (n.r. să plece), dar până la urmă mai am un an de contract. Am vorbit cu domnul comandant, mi-a spus că trebuie să îmi respect contractul și mi-a dat asigurări că s-ar putea rezolva cu drept de promovare. Se discută, se încearcă, dar mai vedem. Și în anii trecuți s-a spus că se va rezolva...

Există semnale mai clare. Anul trecut s-a vorbit despre schimbarea Legii Sportului, dar acum nu mai există această variantă. Luăm în calcul asocierea cu un privat, am înțeles că se discută și sper să se rezolve", a spus Daniel Oprița, potrivit DigiSport.