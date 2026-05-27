Rafael Nadal dezvăluie partea bună a accidentării compatriotului Carlos Alcaraz, absent la Roland Garros și Wimbledon

Marcu Czentye
Rafael Nadal vede și binele în răul trăit de Carlos Alcaraz, în aceste luni de primăvară și vară.

Carlos Alcaraz a avut startul de sezon la care visa, reușind să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.

Campion la Melbourne, tenismenul din Murcia a ajuns la șapte titluri majore, la vârsta de numai 22 de ani, iar prima poziție ocupată în clasament i se potrivea mai bine ca niciodată.

Alcaraz ratează Roland Garros și Wimbledon, după ce a ajuns la șapte titluri de mare șlem, la doar 22 de ani

Dar o accidentare suferită la încheietura mâinii drepte, agravată de sine însuși în timpul turneului ATP 500 de la Barcelona, a schimbat complet configurația sezonului.

Rivalul Jannik Sinner nu a stat pe gânduri și a reușit să nu mai piardă meci de peste trei luni de zile. Italianul a ieșit campion la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, reușind o serie neverosimilă de cinci turnee ATP Masters 1000 adjudecate la rând.

Cu un palmares care numără 37 de victorii în primele 39 de meciuri jucate în 2026, Jannik Sinner visează acum cu ochii deschiși la primul titlu de campion în capitala Franței, mai ales că vrea să răzbune cele trei mingi de meci ratate în finala Roland Garros 2025, când l-a condus pe Carlos Alcaraz cu 2-0 la seturi.

Nadal, optimist că Alcaraz nu va rămâne cu sechele după această accidentare

Chiar dacă „tăvălugul” Jannik Sinner nu poate fi oprit, Rafael Nadal vede partea bună a accidentării lui Carlos Alcaraz.

Deși jucătorul spaniol va rata cele două turnee de mare șlem din Franța și Anglia, Nadal apreciază că accidentarea nu îl poate afecta pe Alcaraz pe termen lung, atât timp cât ibericul va duce recuperarea la bun sfârșit.

Experimentat în accidentări diverse, împrăștiate pe toată suprafața corpului, Rafael Nadal s-a pronunțat asupra gravității accidentării lui Alcaraz: „Accidentarea pe care o are el am avut-o și eu de două ori. Există un aspect pozitiv în legătură cu accidentările: dacă treci corect prin procesul de recuperare, nu rămân efecte durabile,” a fost poziția exprimată de Nadal, conform Tennis365.

Rafael Nadal are în palmares paisprezece titluri de campion pe zgura de la Roland Garros, o performanță greu de imaginat că va putea fi egalată în viitorul apropiat.

