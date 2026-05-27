Carlos Alcaraz a avut startul de sezon la care visa, reușind să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează marele șlem.

Campion la Melbourne, tenismenul din Murcia a ajuns la șapte titluri majore, la vârsta de numai 22 de ani, iar prima poziție ocupată în clasament i se potrivea mai bine ca niciodată.

Dar o accidentare suferită la încheietura mâinii drepte, agravată de sine însuși în timpul turneului ATP 500 de la Barcelona, a schimbat complet configurația sezonului.

Rivalul Jannik Sinner nu a stat pe gânduri și a reușit să nu mai piardă meci de peste trei luni de zile. Italianul a ieșit campion la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, reușind o serie neverosimilă de cinci turnee ATP Masters 1000 adjudecate la rând.

Cu un palmares care numără 37 de victorii în primele 39 de meciuri jucate în 2026, Jannik Sinner visează acum cu ochii deschiși la primul titlu de campion în capitala Franței, mai ales că vrea să răzbune cele trei mingi de meci ratate în finala Roland Garros 2025, când l-a condus pe Carlos Alcaraz cu 2-0 la seturi.