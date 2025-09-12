Atacantul orădean, fost golgheter al Ligii 1, arată la 37 de ani că instinctul de marcator nu dispare odată cu vârsta.



Cu o carieră întinsă pe mai bine de 15 ani, Ioan Hora a adunat 311 meciuri în Liga 1 și 70 de goluri marcate.

Momentul său de glorie a fost sezonul 2015-2016, când a înscris 19 goluri pentru Pandurii Târgu Jiu și a terminat pe primul loc în clasamentul golgheterilor.



La 37 de ani, are cifre uluitoare



Palmaresul său e impresionant: titlul de campion al României cu CFR Cluj în 2012, două Cupe ale Turciei cu Konyaspor și Akhisarspor, o Cupă a României cu FCSB și o Supercupă a României cu CFR Cluj. A bifat și 3 selecții pentru naționala mare, debutând în februarie 2015 contra Bulgariei.



Revenit la FC Bihor, clubul său de suflet, Hora rămâne un jucător decisiv chiar și acum, la 37 de ani. În acest sezon de Liga a doua a marcat deja 4 goluri și a oferit 3 pase decisive în doar 6 meciuri!!



Ultima reușită a venit chiar azi, în victoria cu 3-0 de pe teren propriu împotriva Ceahlăului Piatra Neamț. Intrat pe teren în minutul 70, Hora a punctat după doar 13 minute, spre bucuria fanilor bihoreni și a tehnicianului Erik Lincar.

