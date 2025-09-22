În ultimii ani, cum s-a dezvoltat Academia? Ce ați mai făcut nou? Academia s-a dezvoltat pe toate planurile. Acum avem și șase terenuri de mini-fotbal cu infrastructura necesară la nivel de iluminat, vestiare, dependințe și tribunele aferente. Deci în sectorul ăsta de inițiere ne-am dezvoltat foarte mult la nivel de infrastructură. Apoi, la nivel de colectiv tehnic, avem antrenori tineri, antrenori care s-au școlit, au licențe dedicate pentru copii și juniori, adică A - Elite și B – Juniori. Majoritatea antrenorilor noștri au aceste categorii, cu specializări pentru academii. Am început procesul de câțiva ani, noi am fost primii care am aplicat și uite că am și reușit să ne educăm antrenorii. Sunt foarte mulțumit de colectivul nostru de antrenori. Apoi, suntem o academie care și produce bani, nu doar consumă. Fiind în clasamentul acesta de elită, primim bani în fiecare an de la UEFA, prin Federația Română de Fotbal. Peste 150.000 de euro în fiecare an provin de aici, datorită clasificării în topul academiilor, plus sponsorizări.

Ce joacă Rotaru? Mijlocaș central. Suntem bucuroși de mediul în care cresc acești copii. Media jucătorilor care ajung să semneze contracte profesioniste și să existe în fotbal și după vârsta de 21 de ani, la nivel european într-o academie, este de 1% sau sub 1%. Noi suntem un pic peste procentul ăsta, ceea ce ne dă o satisfacție. Deși am început destul de târziu cu academia, suntem acolo, sus, și uite că dăm și rezultate.

Ce jucători aveți la loturile naționale? Trimitem jucători cam la toate loturile naționale. Avem acum o generație foarte bună, 2011. Vreo șase jucători de aici merg la națională în mod constant, ceea ce ne dă încredere după generația 2006, de asemenea o generație deosebită, care l-a dat pe David Matei, transferat de curând la Craiova. Mai sunt și alții care au semnat contracte de profesioniști, dar sperăm că această generație 2011 să fie o generație care să dea mulți jucători fotbalului profesionist, să ajungă și la echipa mare. Iarăși, generația 2009, adică Under 17, este o generație bună, care îl dă pe Ștefan Rotaru, el jucând deja la echipa mare. Un copil de 16 ani foarte bun.

Locul 9 în topul Academiilor de Fotbal din România, peste FCSB, CFR, Petrolul, UTA, Dinamo. Se putea mai bine? Voiai mai mult? Mai sus? Noi venim de departe. Când am preluat Academia, eram pe locul 61, iar acum suntem în top 10. Al treilea an în „Top ten”. În condițiile în care FRF a înăsprit de la an la an criteriile de clasificare și în condițiile în care concurăm cu cluburi de Liga I, aș putea spune că sunt mulțumit. Sigur că vrem cât mai sus. Suntem bine, suntem pe drumul cel bun, pe o pantă ascendentă și la nivel de rezultate, și la nivel de jucători care merg la loturile naționale. Până la urmă, formăm jucători. Nu e neapărat despre clasamente și despre rezultate imediate, cât despre jucătorii pe care îi dăm în fotbalul mare, care ajung să semneze la nivel profesionist.

George Ogăraru (45 de ani) , directorul Academiei de fotbal Steaua, crede că singura soluție pentru ca echipa din Ghencea să facă din nou performanță este o reorganizare a clubului, considerând că schimbarea Legii Sportului poate fi o întreprindere de durată.

Credeam că s-a dat un procent pentru voi.

Nu, banii intră în club și de acolo se repartizează în funcție de necesități și de priorități.



„Juniorii de la Academie trebuie forțați la echipa mare”



Câți jucători de la Academie sunt în lotul echipei mari?

Sunt vreo patru jucători de la Academie care se antrenează în mod constant cu echipa mare, unul dintre ei a și debutat, dar cu siguranță că trebuie făcut un plan concret cu jucătorii din Academie care fac parte din echipa mare și de asemenea trebuie insistat cu ei și chiar forțați, cum spunem noi, să spargă plafonul acesta, să facă față în fotbalul mare. Este o responsabilitate a echipei de seniori și a clubului până la urmă pentru copiii care vin la Steaua și își pun speranțele că vor juca în echipa mare. Aceasta ar trebui să fie prima șansă pentru ei când fac pasul către seniori, nu să meargă la alte cluburi.

Nu ar trebui să existe o strategie de club în sensul ăsta?

Da, eu sper să se uniformizeze la un moment dat lucrul acesta și să se alinieze ca strategie. Sper că în următoarea perioadă se va aproba și se va implementa.



Au trecut anii, dar tot nu s-a rezolvat problema promovării. Modificarea Legii Sportului nu v-a ajutat, așa cum vă așteptați la un moment dat...

Da, mă rog, sunt probleme care pe mine mă depășesc. Ce se poate și ce nu se poate sau de ce se poate pentru unii și pentru alții nu se poate. Sigur că este frustrant pentru toți steliștii. Toți cei care sunt implicați la nivel decizional privind rezolvarea acestui aspect trebuie să își asume până la urmă, că nu poate să dăinuie la nesfârșit situația asta. Toată lumea așteaptă, toată lumea își dorește, locul Stelei este acolo, sus, și atunci eu cred că este doar o chestiune de timp. Numai că timpul ăsta se tot prelungește și clar că frustrarea crește, suporterii sunt și ei nemulțumiți, pentru că își doresc să-și vadă visul împlinit.



„Ministrul Apărării vrea să rezolve problema de la Steaua”



Și ce ar trebui făcut?

Nu ar trebui amânată acțiunea în sine, indiferent care este această acțiune și ce implică ea. Dacă este vorba de schimbarea legii, eu cred că va dura. Varianta asta s-a încercat anul acesta și am văzut ce presiuni au fost și cum s-a blocat această inițiativă. Singura soluție este o reorganizare la nivel de club. Sperăm ca noul ministru, cel puțin așa am văzut la nivel declarativ în presă, să rezolve această problemă. Trebuie mers spre performanță. Că este parteneriat public privat, că este participațiune, că este o reorganizare internă, sunt variante care ar trebui luate în considerare serios.



Veți avea o discuție cu ministrul sau au fost deja discuții în sensul ăsta?

Discuțiile sunt la nivel de minister. Cu siguranță s-a discutat, odată ce ministrul Apărării a ieșit în presă și a zis că vrea să rezolve problema. Vrea să vadă mai întâi modurile prin care să poate rezolva. Au fost niște contacte și sunt sigur că este la curent cu tot ceea ce se întâmplă la clubul Steaua. Eu mă aștept ca în următoarea perioadă să facă ceva în sensul ăsta. Am văzut mai multe declarații, cu dorința de a rezolva. Cumva a și indicat cam care ar fi soluțiile, rămâne doar să le pună în practică.



Dacă nu se rezolvă repede, practic rolul echipei de fotbal Steaua ar fi acela de a promova jucători de la Academie, nu?

Așteptările de la clubul Steaua, la echipa de fotbal, sunt să aibă și performanțe, rezultate. Dar într-un context de genul acesta, sigur că ai mai multe argumente și libertate, și ușurință, și lipsă de presiune de a promova jucători tineri, cu siguranță. Propriii jucători tineri.



„Sunt multe echipe susținute din bani publici și de ministere”



Un argument al contestatorilor voștri este acela că nu prea mai există echipe susținute de ministere în alte țări.

Contestatorii ar trebui să se intereseze mai bine, nu să arunce așa cuvintele. Sunt mai multe echipe susținute și din bani publici, și de ministere. Chiar echipe care performează prin Champions League. Manchester City este susținută de statul arab. Așa că nu e neapărat ăsta un argument. Noi, ca români, ne lăudăm cu cea mai înaltă performanță sau cu cea mai bună generație, cu diferite performanțe realizate de clubul Steaua, sub conducerea Ministerului Apărării Naționale. Dacă am fi sub tutela Ministerului Apărării Naționale și ne-am pregăti de o finală de Champions League, eu cred că toată lumea ar fi foarte entuziasmată și bucuroasă că suntem acolo.



E greu să mai ajungem acolo.

Eu vorbesc în acest context. Nu cred că acești contestatari ar spune: „Eu nu mă uit la meci sau eu nu merg la meci, n-o să țin cu Steaua”. Sau „eu nu o să transmit meciul, nu o să comentez meciul, că e susținută Steaua de Ministerul Apărării Naționale și nu vreau să vă ajut”.



Am văzut și unii moderatori de televiziune, și susținători ai FCSB spunând că nu există echipa Armatei în alte țări...

Nu intru în genul ăsta de discuție. Fiecare are dreptul la propria părere și trebuie respectată atât timp cât nu încearcă să mă convingă de propriile păreri, dacă acestea sunt contrare.

