Un club din Italia și-a pus președinte de doar 23 de ani! Nu e record, alți doi au fost mai tineri

Devenită prima femeie în fruntea grupării, tânăra a susținut deja prima sa conferință de presă, însă nu ea este cea mai tânără persoană care a ocupat o astfel de funcție în istoria Italiei.



"O onoare și o responsabilitate"



În fața jurnaliștilor, Claudia Rizzo și-a expus viziunea și a vorbit despre emoțiile pe care le trăiește. Sezonul care urmează va fi unul special pentru club, care va aniversa 100 de ani de la înființare.



"Am fost mereu o mare fană a Ternanei. În timpul negocierilor, mi s-a sugerat să preiau funcția de președinte. Este o responsabilitate uriașă, dar și o oportunitate imensă. Cu colaboratori experimentați, mă simt mult mai sigură și sunt convinsă că vom duce clubul înainte", a spus noua președintă.



Aceasta a subliniat și care sunt primii pași pe care îi are în plan: "Prima misiune este să construim o legătură puternică între echipă și oraș. Vom redeschide campania de vânzare a abonamentelor. Simt o mie de emoții, dar, mai presus de toate, văd această funcție la Ternana ca pe o onoare și o responsabilitate".

