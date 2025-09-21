Un club din Italia și-a pus președinte de doar 23 de ani! Nu e record, alți doi au fost mai tineri

Un club din Italia și-a pus președinte de doar 23 de ani! Nu e record, alți doi au fost mai tineri Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

O mișcare surprinzătoare a avut loc în fotbalul italian, unde Claudia Rizzo, fiica omului de afaceri Gianluigi Rizzo, a fost numită președinta clubului Ternana la doar 23 de ani.

TAGS:
Claudia RizzoGianluigi RizzoTernana
Din articol

Devenită prima femeie în fruntea grupării, tânăra a susținut deja prima sa conferință de presă, însă nu ea este cea mai tânără persoană care a ocupat o astfel de funcție în istoria Italiei.

"O onoare și o responsabilitate"

În fața jurnaliștilor, Claudia Rizzo și-a expus viziunea și a vorbit despre emoțiile pe care le trăiește. Sezonul care urmează va fi unul special pentru club, care va aniversa 100 de ani de la înființare.

"Am fost mereu o mare fană a Ternanei. În timpul negocierilor, mi s-a sugerat să preiau funcția de președinte. Este o responsabilitate uriașă, dar și o oportunitate imensă. Cu colaboratori experimentați, mă simt mult mai sigură și sunt convinsă că vom duce clubul înainte", a spus noua președintă.

Aceasta a subliniat și care sunt primii pași pe care îi are în plan: "Prima misiune este să construim o legătură puternică între echipă și oraș. Vom redeschide campania de vânzare a abonamentelor. Simt o mie de emoții, dar, mai presus de toate, văd această funcție la Ternana ca pe o onoare și o responsabilitate".

Depășită de un fost șef de la Atalanta

Deși numirea sa la o vârstă atât de fragedă este notabilă, Claudia Rizzo nu deține recordul absolut. Cel mai tânăr președinte din istoria fotbalului italian rămâne Alessandro Ruggeri, care în 2008 prelua conducerea clubului Atalanta la doar 21 de ani, succedându-i tatălui său bolnav, Ivan.

Un alt nume legendar a ajuns mai repede decât Claudia Rizzo la conducerea unui club din Italia. În 1955, Umberto Agnelli devenea președintele lui Juventus la vârsta de 22 de ani. Mandatul său de șapte ani a fost unul de succes, aducând clubului trei titluri de campion și două cupe naționale, fiind responsabil pentru transferurile unor jucători emblematici precum John Charles și Omar Sivori. Mai târziu, fiul său, Andrea, a condus Juventus spre o perioadă de dominație, cu nouă titluri consecutive.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat &icirc;n Italia: &bdquo;Mai bun dec&acirc;t Simone Inzaghi&rdquo;
Neașteptat! Cristi Chivu este lăudat în Italia: „Mai bun decât Simone Inzaghi”
Te-apucă și r&acirc;sul! Ce concurență a avut CFR Cluj pentru atacantul italian care nu a convins &icirc;n Serie C la 30 de ani
Te-apucă și râsul! Ce concurență a avut CFR Cluj pentru atacantul italian care nu a convins în Serie C la 30 de ani
CFR Cluj și-a adus turn de control din Italia! Atacantul de 1,93m a fost școlit la AC Milan
CFR Cluj și-a adus turn de control din Italia! Atacantul de 1,93m a fost școlit la AC Milan
ULTIMELE STIRI
Max Verstappen a c&acirc;ştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului! Oscar Piastri, abandon din primul tur
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului! Oscar Piastri, abandon din primul tur
CFR Cluj - UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro | Ardelenii au mare nevoie de victorie
CFR Cluj - UTA 0-0, ACUM pe Sport.ro | Ardelenii au mare nevoie de victorie
Spectacolul este asigurat &icirc;n Ligue 1 pe VOYO! Primele patru meciuri ale zile! Monaco - Metz, cap de afiș
Spectacolul este asigurat în Ligue 1 pe VOYO! Primele patru meciuri ale zile! Monaco - Metz, cap de afiș
Scandal monstru &icirc;n Polonia! Iordănescu a făcut praf arbitrajul și a st&acirc;rnit o reacție din partea centralului
Scandal monstru în Polonia! Iordănescu a făcut praf arbitrajul și a stârnit o reacție din partea centralului
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0| &Icirc;ncă un eșec pentru &rdquo;Lupii Galbeni&rdquo;. Ialomițenii, pe loc de play-off
Unirea Slobozia - Petrolul Ploiești 1-0| Încă un eșec pentru ”Lupii Galbeni”. Ialomițenii, pe loc de play-off
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider &icirc;n Grecia!

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic, meci IREAL acasă, dar măcar echipa este lider în Grecia!

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: &rdquo;E prea bun ca să mai predea banderola!&rdquo;

Becali anunță cine este adevăratul căpitan de la FCSB: ”E prea bun ca să mai predea banderola!”

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica &icirc;n China: 11 = 8 + 4!

Alex Mitriță, devastator, revoluționează și matematica în China: 11 = 8 + 4!

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul &rdquo;11&rdquo; cu Go Ahead Eagles: &rdquo;De ce i-am luat? Ia jucați, mă!&rdquo;

Fabulos! Gigi Becali a anunțat primul ”11” cu Go Ahead Eagles: ”De ce i-am luat? Ia jucați, mă!”

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali dă afară un jucător de la echipă

Cristi Chivu s-a decis &icirc;n cazul lui Lautaro Martinez

Cristi Chivu s-a decis în cazul lui Lautaro Martinez

CITESTE SI
Kim Jong Un, apariție de senzație pe &bdquo;insula comorilor&rdquo;. Liderul nord-coreean, ținută fashion &icirc;n fața supușilor. GALERIE FOTO

stirileprotv Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!