GAFA URIASA la Arad! Muncitorii au uitat ce echipa va juca pe noul stadion si au redenumit-o pe UTA! Ce eroare au facut

UTA Arad va avea un nou stadion pe care e posibil sa joace din toamna, insa lucrarile nu au decurs tot timpul conform planurilor.

UTA va avea un nou stadion care arata foarte bine, insa lucrurile nu au inaintat deloc conform planurilor prntru aradeni. Desi aradon.ro anunta ca se lucreaza cu peste 100 de muncitori pe zi, constructia noului stadion a intampinat multe probleme.

Cea mai recenta problema a fost cea a Tribunei a 2-a. Acolo trebuia sa apara scris din scaune albe 'UTA', insa 'T'-ul a fost inclus in culoarul ce delimita scaunele si a devenit invizibil. Muncitorii au rezolvat repede aceasta problema estetica si numele echipe s-a reintregit.

"Este evident ca o reactie rapida a autoritatilor se impune, chiar daca aceasta reactie va inseamna ca primaria sa-si asume greselile facute pana acum. Haideti sa incercam sa nu persistam in greseli, ci sa le corectam cat ne este inca relativ usor.", a spus un consilier local pentru aradon.ro.

Lucrarile la noul stadion au inceput inca din 2014 si au avut diverse piedici. A depasit cu mult termenul de constructie si s-au investit peste 21 de milioane de lei in el.

Desi era proiectat cu 15 mii de locuri, acestea au scazut in urma lucrarilor, astefel ca vor mai fi disponibile doar 11 700. Gazonul a suferit si el, dar toate aceste probleme par sa se incheie daca echipa locala va promova in Liga 1. Acesta este visul localnicilor, sa vada echipa in prima liga, pe un stadion nou. UTA este prima in playoff-ul din Liga a 2-a, are 5 puncte peste locul 2, cu 5 etape ramase de disputat.