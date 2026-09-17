Mijlocaşul togolez Samuel Asamoah (născut în Ghana), în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire, cu echipa Chindia Târgovişte.

Samuel Asamoah va juca la Chindia Târgoviște

Asamoah are nu mai puţin de 111 meciuri jucate în prima ligă din Belgia, unde a evoluat pentru St. Truiden şi Leuven.

În CV-ul său se mai regăsesc Eupen, tot din Belgia, precum şi cluburile chinezeşti Guangxi Pingguo şi Qingdao Red Lions.

În România, a jucat la FC U Craiova (58 de meciuri în Superliga).

Asamoah are 6 selecţii în naţionala statului Togo şi este un produs al academiei Aspire, recunoscută la nivel mondial, notează Chindia pe pagina oficială de Facebook.