Mijlocaşul togolez Samuel Asamoah (născut în Ghana), în vârstă de 32 de ani, a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire, cu echipa Chindia Târgovişte.
Samuel Asamoah va juca la Chindia Târgoviște
Asamoah are nu mai puţin de 111 meciuri jucate în prima ligă din Belgia, unde a evoluat pentru St. Truiden şi Leuven.
În CV-ul său se mai regăsesc Eupen, tot din Belgia, precum şi cluburile chinezeşti Guangxi Pingguo şi Qingdao Red Lions.
În România, a jucat la FC U Craiova (58 de meciuri în Superliga).
Asamoah are 6 selecţii în naţionala statului Togo şi este un produs al academiei Aspire, recunoscută la nivel mondial, notează Chindia pe pagina oficială de Facebook.
În toamna anului trecut, Asamoah a fost aproape de o tragedie, după ce s-a accidentat grav într-un meci disputat pentru Guangxi Pingguo.
În timpul unui duel cu un adversar, Asamoah a fost dezechilibrat și s-a izbit cu capul în panourile publicitare.
Fostul jucător de la FCU Craiova a fost luat cu ambulanța de pe gazon și transportat de urgență la spital, acolo unde medicii au constatat că fotbalistul s-a ales cu multiple fracturi în zona cervicală, motiv pentru care s-a speculat că jucătorul din Togo ar putea rămâne paralizat.
Totuși, fotbalistul a avut noroc, iar accidentarea nu a fost atât de gravă pe cât a părut la prima vedere. Totuși, Asamoah a avut nevoie de o intervenție chirurgicală care a fost realizată imediat.
”Pe 5 octombrie 2025, jucătorul cu numărul 10 al clubului nostru a jucat în etapa a 25-a a Ligii de Fotbal din China, într-un meci disputat pe teren propriu împotriva Chongqing Bronze.
Samuel Leonglong Assamoa a suferit o accidentare gravă în timpul meciului și a fost diagnosticat cu o fractură la nivelul gâtului. Pentru a ține la curent fanii și comunitatea cu privire la starea de sănătate a lui Asamoah și evoluția tratamentului, vă oferim următoarele detalii:
În această dimineață, la ora 08:30, la Spitalul Clinic Nr. 1 afiliat Universității Medicale Guangxi a avut loc o consultație pentru a stabili un plan chirurgical pentru Asamoah, coordonată de profesorul Zhan Xinli, renumit director al secției de ortopedie spinală. În prezent, operația a fost finalizată cu succes, iar Asamoah se recuperează și se află într-o stare stabilă”, se arăta în comunicatul clubului Guangxi Pingguo.