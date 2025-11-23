Sepsi OSK a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania formaţiei CS Afumaţi, în etapa a 14-a a Ligii a 2-a.
CS Afumați - Sepsi OSK 2-2, partidă disputată în condiții execrabile
Pentru CS Afumaţi a marcat o dublă Ghinet (69') şi (72'). Golurile formației Sepsi OSK au fost înscrise de Matei (47') şi Heras (49').
Confruntarea s-a disputat pe Stadionul Comunal Afumati, o arenă modestă cu o capacitate de doar 3.000 de locuri.
Fotbaliștii ambelor formații au fost puși în dificultate de maniera precară în care s-a prezentat gazonul, chiar și pentru standardele eșalonului secund.
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2
Jucătorii de la Afumați și Sepsi au avut echipamentele pline de noroi. Suprafața a afectat calitatea fotbalului, terenul arătând pe anumite porțiuni ca o suprafață de zgură, nu de iarbă.
