GALERIE FOTO Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2

Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2 Liga 2
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Imagini incredibile de la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2. Gazonul a arătat execrabil. 

CS Afumati Sepsi OSK Sfantu Gheorghe liga 2 gazon
Sepsi OSK a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania formaţiei CS Afumaţi, în etapa a 14-a a Ligii a 2-a.

CS Afumați - Sepsi OSK 2-2, partidă disputată în condiții execrabile

Pentru CS Afumaţi a marcat o dublă Ghinet (69') şi (72'). Golurile formației Sepsi OSK au fost înscrise de Matei (47') şi Heras (49').

Confruntarea s-a disputat pe Stadionul Comunal Afumati, o arenă modestă cu o capacitate de doar 3.000 de locuri.

Gazonul din CS Afumați - Sepsi OSK 2-2

Fotbaliștii ambelor formații au fost puși în dificultate de maniera precară în care s-a prezentat gazonul, chiar și pentru standardele eșalonului secund. 

Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2

Jucătorii de la Afumați și Sepsi au avut echipamentele pline de noroi. Suprafața a afectat calitatea fotbalului, terenul arătând pe anumite porțiuni ca o suprafață de zgură, nu de iarbă. 

Marţi, de la ora 17:00, are loc meciul Politehnica Iaşi – Chindia Târgovişte. Duelul reprezintă ultima partidă din etapa a 14-a a Ligii a 2-a. 

