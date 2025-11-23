Confruntarea s-a disputat pe Stadionul Comunal Afumati, o arenă modestă cu o capacitate de doar 3.000 de locuri.

Pentru CS Afumaţi a marcat o dublă Ghinet (69') şi (72'). Golurile formației Sepsi OSK au fost înscrise de Matei (47') şi Heras (49').

Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile"

Leeds - Aston Villa e LIVE pe VOYO: deschidere rapidă de scor

Fotbaliștii ambelor formații au fost puși în dificultate de maniera precară în care s-a prezentat gazonul, chiar și pentru standardele eșalonului secund.

Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2

Jucătorii de la Afumați și Sepsi au avut echipamentele pline de noroi. Suprafața a afectat calitatea fotbalului, terenul arătând pe anumite porțiuni ca o suprafață de zgură, nu de iarbă.

Marţi, de la ora 17:00, are loc meciul Politehnica Iaşi – Chindia Târgovişte. Duelul reprezintă ultima partidă din etapa a 14-a a Ligii a 2-a.

