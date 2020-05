Fake sau nu? Ciprian Marica loveste din nou! Ce fotografie a postat fostul fotbalist al nationalei la doua saptamani dupa scandalul amoros in care a fost implicat

Ciprian Marica a postat o fotografie ciudata pe contul sau de Whatsapp.

Fostul fotbalist de la nationala, Ciprian Marica (34 de ani) a fost implicat intr-un scandal amoros in urma cu doua saptamani. Dupa ce cei de la Ziar de Cluj au publicat un filmulet in care Marica a fost surprins intr-o camera de hotel cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean, fiul fostului sef de la Transgaz, Ciprian Marica a postat o fotografie ciudata pe contul sau personal de Whatsapp. Aceasta fotografie ar putea sa il aduca pe Marica din nou in prim-plan.

Sursa foto: Gazeta Sporturilor